Chivu:“Stagione meritata, vincere non è mai semplice”

Cristian Chivu festeggia la conquista della Coppa Italia 2025/26, secondo trofeo stagionale dopo lo scudetto già conquistato dall’Inter. Il tecnico nerazzurro, intervenuto ai microfoni di Coppa Italia Live dopo il successo contro la Lazio all’Olimpico, ha parlato del percorso della squadra e della crescita del gruppo. “L’Inter ha vinto due trofei quest’anno, ce li siamo meritati. Abbiamo fatto una buona stagione, siamo felici per quello che abbiamo superato, per i tifosi e per la società che ci ha sempre dato supporto”, ha dichiarato Chivu.

L’allenatore romeno ha poi commentato il possibile avvio di un nuovo ciclo vincente: “Ci godiamo quello che abbiamo fatto. Non è mai scontato vincere scudetto e Coppa Italia. Siamo felici per questi due trofei”.

Chivu ha sottolineato il lavoro svolto dal gruppo durante tutta la stagione: “Il merito è della società, dei tifosi e di una squadra che ha dato l’anima. Abbiamo avuto alti e bassi, ma la stagione è stata positiva. Questa squadra è fatta di giocatori forti e importanti, lo hanno dimostrato negli ultimi anni. Anche i nuovi arrivati si sono inseriti bene”.

Sul rapporto con la rosa, il tecnico ha aggiunto: “Lavoro per i giocatori e mi metto a disposizione del gruppo. Dedico molto tempo a capire cosa fare e cosa dire. È un gruppo di uomini veri, hanno capito subito gli obiettivi e superato momenti difficili”.

Non manca un riferimento alla Champions League: “Potevamo fare meglio, ci sono margini di miglioramento. La prossima stagione la affronteremo con più serenità, anche se ripetersi è sempre difficile”.

Infine, Chivu ha parlato del momento vissuto dalla squadra a inizio stagione e del proprio futuro: “Prima del Mondiale per Club mentalmente non stavano bene, ho cercato di stare vicino agli uomini oltre che ai calciatori. Restare a lungo? Nel calcio si vive molto sui risultati. Per ora ci godiamo questo momento”.