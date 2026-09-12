Dortmund e Friburgo non si fermano: tris giallonero e manita al Gladbach

BORUSSIA DORTMUND- PADERBORN 3-0

Stanchezza per la prova di Champions League contro gli spagnoli del Villareal terminata con la vittoria per 3-2? Nemmeno per idea. Il Borussia Dortmund si presenta con il suo vestito migliore anche nella sfida contro la matricola Paderborn e la travolge con un netto 3-0 conquistando il terzo successo di fila dopo quelli con Amburgo e Hoffenheim e restando in vetta a punteggio pieno. I gialloneri dimostrano ancora una volta una grande prolificità offensiva giungendo a ben otto reti stagionali in tre gare. Il Paderborn, che non ha ancora segnato una rete in tre giornate, incappa nel secondo stop di fila. Al 5’ Fabio Silva finalizza nel modo migliore un’azione di contropiede di Guirassy segnando l’1-0 e la sua seconda rete stagionale. Al 35’ della ripresa Nmecha raddoppia di destro su suggerimento di Beier. Al 44’ ancora lui, su cross di Sabitzer, segna il definitivo 3-0 con un tiro di destro.

HOFFENHEIM- STOCCARDA 2-1

Dopo due stop con Colonia e Borussia Dortmund, l’Hoffenheim rialza la testa imponendosi davanti al pubblico amico contro lo Stoccarda per 2-1. Reduce dalla vittoria per 3-1 in Champions League ai danni del Viking e, prima ancora, dal primo successo in campionato con il Colonia, la squadra di Sebastian Hoeness non prosegue così il suo buon momento rimanendo a tre punti. Al 13’ Hlozek, su azione di contropiede di Contè, segna l’1-0. Al 2’ della ripresa Mittelstadt pareggia di sinistro. I padroni di casa ci credono e, al minuto 22, la fanno loro ancora con Hlozek su azione di contropiede di Daghim.

FRIBURGO- BORUSSIA MONCHENGLADBACH 5-0

Terza partita, terza vittoria. Dopo gli acuti con Werder Brema e Paderborn, il Friburgo cala il tris infliggendo una manita al Borussia Monchengladbach. La squadra di Julian Schuster rimane in vetta con il miglior attacco della Bundesliga con dieci reti e la migliore difesa con un solo gol al passivo. Al terzo stop consecutivo, il Borussia Monchengladbach non ha ancora mosso la classifica e denuncia una preoccupante situazione di perforabilità con dodici reti subite in tre partite che ne fanno il peggior reparto difensivo della categoria. Al 23’ Engelhardt, di testa, su corner di Scherhant segna l’1-0. Al 29’ Matanovic riceve la sfera da Ginter e raddoppia con un destro dal limite. Al 7’ della ripresa gli ospiti restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Kleindienst. Al 32’ ancora Matanovic, di testa, su assist di Makengo, raddoppia siglando la doppietta personale e la terza rete stagionale . Al 34’ Engelhardt riceve la sfera da Ginter e, con un sinistro dal limite, cala il poker per il suo secondo centro da inizio campionato. Al 41’ Eggestein, con un destro da distanza ravvicinata, sigla il 5-0 e il secondo gol stagionale.

AUGSBURG- BAYER LEVERKUSEN 2-2

Un punto per parte tra Augsburg e Bayer Leverkusen che pareggiano per 2-2. I padroni di casa non riescono a calare il tris di vittorie dopo quelle con Schalke 04 ed Eintracht Francoforte ma, secondi con sette punti, conservano l’imbattibilità stagionale. Il Bayer Leverkusen non riesce a dare un’immediata compagna alla vittoria contro l’Union Berlino. Al 18’ Kofane, di sinistro, su assist di Tapsoba, porta in vantaggio gli ospiti. Al 5’ della ripresa Gregoritsch pareggia di sinistro raccogliendo un filtrante di Behrens. Al 10’ ancora lui, di testa e su corner di Rieder, capovolge l’esito della contesa a favore dei padroni di casa e portando a tre le sue reti stagionali. Al 44’ l’ex Sampdoria e Roma Schick, su suggerimento di Tillmann, porta gli ospiti al pareggio. Terza rete stagionale per lui.

MAINZ –EINTRACHT FRANCOFORTE 1-3

Prima vittoria stagionale per l’Eintracht Francoforte che espugna il campo del Mainz con il punteggio di 3-1. Al 9’ Uzun, su azione di contropiede di Burkardt, porta in vantaggio gli ospiti. Al 46’ quest’ultimo, su passaggio di testa di Maluzè, raddoppia. Al 15’ della ripresa Uzun, su suggerimento di Gotze, sigla il 3-0 con un destro da distanza ravvicinata e la doppietta personale. Al 44’ il Mainz accorcia le distanze con un destro di Tietz su cross di Ruoppi. Per lui è la terza rete stagionale.

COLONIA- WERDER BREMA 1-1

Il Colonia cerca di farla sua ma il Werder Brema rintuzza la sua fuga. Tra le due compagini finisce così 1-1. I renani riscattano soltanto in parte la netta sconfitta con lo Stoccarda. Il Werder Brema non bissa la vittoria con l’RB Lipsia ma coglie il secondo risultato utile di fila. Il Colonia è undicesimo con quattro punti, gli ospiti noni con lo stesso bottino. All’11’ Maina, di destro, su assist di Skhiri, porta in vantaggio i padroni di casa. Il Werder Brema pareggia al 24’ della ripresa con Fullkrug sugli sviluppi di un corner.