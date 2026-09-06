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AMSTERDAM, NETHERLANDS - MARCH 06: Hugo Larsson #16 of Eintracht Frankfurt reacts with Jean-Mattéo Bahoya #19 of Eintracht Frankfurt after scoring his teams first goal in the first half of the UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 First Leg match between AFC Ajax and Eintracht Frankfurt at Johan Cruyff Arena on March 06, 2025 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)
Bundesliga

Mainz travolgente! Augsburg da sogno, poker all’Eintracht

Set 6, 20261 Lettura

AMBURGO- MAINZ 0-5

Dopo il cappaò sul campo del Borussia Dortmund, arriva quello casalingo, ancora più pesante con il Mainz. L’Amburgo incappa in un’altra giornata negativa perdendo per 0-5. La squadra di Urs Fischer ottiene la prima vittoria stagionale dopo il pareggio a reti bianche con il Paderborn. Al 19’ Becker riceve la sfera da Sano e segna l’1-0 con un destro da centro area. Al 41’ Mwena, con un sinistro da distanza ravvicinata su imbeccata di Becker, raddoppia. Al 3’ della ripresa Tietz segna il 3-0 con un destro su cross di Becker, vero uomo chiave del Mainz con una rete e due rifiniture. Al minuto 38 Tietz riceve la palla da Jae Sung e cala il poker. Il 5-0 finale arriva per effetto di una rete di Konigsdorffer di sinistro al 46’ su filtrante di Mwene.

EINTRACHT FRANCOFORTE- AUGSBURG 1-4

Dopo il 3-0 allo Schalke 04 in casa, arriva una goleada anche con l’Eintracht Francoforte. Prosegue di gran carriera la stagione dell’Augsburg che sconfigge con un netto 4-1 l’Eintracht Francoforte e prosegue a punteggio pieno. L’Eintracht Francoforte deve ancora rimandare la prima vittoria stagionale. Al 6’ Burkardt porta in vantaggio i padroni di casa con un’incornata su cross di Ebnoutalib. Al 1’ della ripresa gli ospiti pareggiano con un’autorete di Baum su tiro di Ibrahinovic. L’Augsburg ribalta l’esito della contesa al 2’ con un destro di Fellhauer. Al 20’ Claude- Maurice, di destro, su assist di Massengo realizza il 3-1 ospite. Al minuto 44 arriva il 4-1 con una punizione di Rieder.

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Cristiano Comelli

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