Arsenal in fuga: Tottenham e Liverpool ancora a secco, crollo Aston Villa

Nonostante i 300 milioni spesi sul mercato il Tottenham di De Zerbi non ingrana: solo 0-0 con l’Everton. Inizio negativo per gli Spurs che non hanno segnato neanche un gol nelle prime 4 giornate di campionato. Anche per il Liverpool arriva un pareggio casalingo a reti bianche contro il Fulham. L’Aston Villa si lascia sorprendere dal Nottingham Forest e cade in casa: 1-2. Partita ricca di gol e spettacolo tra Crystal Palace e Ipswich Town: gli ospiti la spuntano con un gol di Flemming nel finale e si impongono 2-3. Si dividono la posta in palio con un pari ricco di gol Bornemouth e Brentford 2-2

Nelle partite del Sabato della 4^ giornata di Premier League vince ancora l’Arsenal, che resta a punteggio pieno superando 2-0 il Sunderland in trasferta grazie a Bruno Guimaraes che apre le marcature al 58’ minuto e Saka che chiude i conti nel finale di partita, al 97’minuto. Non ingrana invece il Tottenham, solo 0-0 in casa contro l’Everton: stesso risultato per il Liverpool contro il Fulham. Un solo punto anche per il Chelsea, che non va oltre il 2-2 con l’Hull City a Stamford Bridge. L’Aston Villa è stato sorpreso in casa dal Nottingham, che si è imposto per 2-1. Succede tutto nel secondo tempo, prima con il botta e risposta tra Delap e Alysson e poi con il gol decisivo di Igor Jesus a due minuti dalla fine. Festa grande per l’Ipswich che si impone per 3-2 nella tana del Crystal Palace: fa la differenza la rete di Flemming sui titoli di coda. Si dividono invece la posta in palio Bournemouth e Brentford: 2-2.

CHELSEA-HULL CITY 2-2

Stamford Bridge fa da sfondo a Chelsea-Hull City, si aprono subito le danze: già al 7’ minuto, quando a portare avanti i padroni di casa è Morgan Rogers: l’ex Aston Villa impreziosisce il suo ottimo avvio di campionato con un altro gol di mancino, confermando di essere già uno dei trascinatori nei Blues di Xabi Alonso. Le Tigers però non ci stanno e, in pochi minuti, tra il 28’ minuto ed il 34’ minuto, ribaltano il risultato: Belloumi sigla una splendida doppietta, per la gioia di Jakirovic, premiato nelle scorse ore come Allenatore del Mese di agosto in Premier League. Il Chelsea soffre la verticalità dei rivali, ma al 65’ minuto trova il colpo per rimettersi nel match: Joao Pedro trafigge Tzolakis con un sinistro potente sotto l’incrocio dei pali. Nel finale, l’Hull si gioca anche le carte Vaz e Norton-Cuffy, rispettivamente ex Roma ed ex Genoa, ma al triplice fischio regge il 2-2, permettendo agli arancioneri di restare imbattuti.

LIVERPOOL-FULHAM 0-0

Il Liverpool di Iraola accoglie il Fulham di Arbeloa ad Anfield, impianto in cui il tecnico dei Cottagers fa ritorno dopo averci giocato per un paio di stagioni proprio con i Reds di Rafa Benitez, a cavallo tra il 2007 e il 2009. Il primo tempo si chiude a reti bianche, dopo le occasioni non concretizzate né da Isak né da Garcia né da Munoz per le due squadre. Alisson si oppone invece a King nella ripresa, con Isak che fallisce di testa la chance per regalare tre punti al Liverpool a tempo quasi scaduto. Il match tra Reds e Whites si chiude così 0-0.

TOTTENHAM-EVERTON 0-0

È un primo tempo avaro di emozioni quello tra il Tottenham di De Zerbi e l’Everton. Entrambe le squadre, infatti, ricorrono più che altro a soluzioni da fuori. Anche se l’occasione migliore capita praticamente subito, dopo soli 5 minuti sul destro di Van Hecke, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo spreca, tirando fuori. Gli Spurs cercano di controllare il possesso del pallone, e in questo modo riescono a non subire le offensive dell’Everton: l’unico tiro in porta è di Garner, da circa 30 metri. La ripresa è molto simile, con il Tottenham che incrementa ancora il possesso palla, risultando però sterile e poco pericoloso. Così facendo, però, si espone a diversi rischi, con l’Everton che più volte va vicino al gol, soprattutto con Thierno Barry, schierato al centro dell’attacco. Termina così 0-0, con gli Spurs che rimangono in fondo alla classifica con 2 punti, e ancora nessun gol segnato.

ASTON VILLA-NOTTINGHAM FOREST 1-2

L’Aston Villa di Emery cade 2-1 contro il Nottingham Forest di Glasner: Delap al 46’ minuto timbra il primo gol per gli ospiti a inizio ripresa, mentre Alysson al 74’ minuto pareggia per i padroni di casa, prima della rete decisiva di Igor Jesus all’88’minuto per i Garibaldi Reds.

BORNEMOUTH-BRENTFORD 2-2

Il Bournemouth pareggia invece 2-2 contro il Brentford: Schade al 34’ minuto ed al 56’ minuto firma una doppietta per le Bees, mentre Kluivert al 38’ minuto e Tavernier al 52’ minuto vanno in gol per le Cherries.

CRYSTAL PALACE-ISPWICH TOWN 2-3

Bene anche l’Ipswich Town, che ha la meglio 3-2 del Crystal Palace: a segnare per i Tractor Boys di O’Neil sono Emersonn al 23’minuto, Davis al minuto 45 e Flemming in chiusura di partita, al 90’ minuto, mentre alle Eagles non bastano le reti di Khalaili al 14’ minuto – giocatore arrivato a Londra dopo l’approdo saltato all’Inter – e Strand Larsen al 75’ minuto. Da segnalare anche l’espulsione, per un rosso diretto, di Disasi al 34’ minuto per le Aquile di Sage.

SUNDERLAND-ARSENAL 0-2

Resta a punteggio pieno l’Arsenal, che si impone per 2-0 sul campo del Sunderland nonostante qualche rischio. Nel corso della prima frazione i Gunners tengono in mano il pallino del gioco, ma le occasioni che vengono create non sono nitide per poter passare in vantaggio. I padroni di casa resistono fino all’intervallo, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. In avvio di ripresa arriva la grande occasione per i Black Cats: calcio di rigore fischiato al 54’ minuto, ma due minuti più tardi l’ex Roma Le Fee viene ipnotizzato da Raya. Passano due minuti e i Campioni in carica mettono le mani sul match: al 58’ minuto Rice apparecchia per l’1-0 di Bruno Guimaraes. Negli ultimi minuti la formazione allenata da Le Bris prova in tutti i modi a pareggiare, ma in pieno recupero arriva il colpo del ko: dopo l’espulsione di Mandava per doppio giallo viene fischiato un rigore per l’Arsenal, che chiude i conti con Saka dal dischetto al 97’minuto