La Francia frena contro Israele, tris Inghilterra, Haalland show

LEAGUE A GRUPPO 2

FRANCIA- ISRAELE 0-0

Nè vinti né vincitori tra Francia e Israele. I transalpini non bissano quindi il 4-1 ottenuto all’andata ma volano ai quarti di finale a braccetto con l’Italia che sarà loro prossima avversaria domenica 17 novembre alle 20.45 per l’ultima giornata della prima fase di Nations. Israele coglie il primo punto nella competizione in cinque partite facendo registrare un’impressionante differenza reti di meno nove con quattro reti segnate e tredici subite. Il risultato sta stretto ai padroni di casa che si sono proposti maggiormente all’offensiva cercando di colpire soprattutto con Konatè, Camavinga, Olise e Kolo Muani. Per l’Israele ci hanno provato, senza esito, Turgeman con due conclusioni , Abada e Jaber.

LEAGUE B GRUPPO 2

GRECIA- INGHILTERRA 0-3

Vendetta, tremenda vendetta. Dopo l’1-2 subito all’andata, l’Inghilterra si prende la rivincita con gli interessi contro la Grecia sconfiggendola per 3-0. Gli albionici intascano così la quarta vittoria in cinque partite e, salendo a dodici punti, si giocano proprio con gli ellenici la promozione in lega A. La nazionale allenata da Ivan Jovanovic, invece, interrompe una serie positiva di ben quattro vittorie. L’Inghilterra passa in vantaggio dopo soli sette minuti di gioco per merito di Watkins che riceve da Madueke e non lascia scampo a Vlachodimos con una conclusione angolata. Al 32′ della ripresa Vlachodimos devia nella propria porta un tiro e porta gli inglesi al raddoppio. La nazionale di Albione incrementa il bottino al minuto 38 con Jones su suggerimento di Gibbs White.

IRLANDA- FINLANDIA 1-0

Vittoria all’andata (2-1, vittoria al ritorno. Ancora una volta, alla Finlandia, l’Irlanda non ha lasciato neppure le briciole. La nazionale di di Heimir Halgrimsson ha così ottenuto anche la prima vittoria interna nella competizione e, terza in classifica, dovrà affrontare gli spareggi Lega B- Lega C: Niente da fare per la Finlandia che resta a zero punti e nella prossima edizione ripartirà dalla lega C: Al 45′ i padroni di casa vanno in vantaggio con un’incornata di Ferguson su cross di Johnston. Al 32′ gli scandinavi hanno fallito un calcio di rigore con l’attaccante del Venezia Pohjanpalo.

LEAGUE B GRUPPO 3

KAZAKISTAN – AUSTRIA 0-2

Il tris è servito. L’Austria riserva al Kazakistan lo stesso trattamento dell’andata imponendosi per 2-0 dopo averlo già sconfitto in casa per 4-0 e dopo aver travolto la Norvegia per 5-1. La nazionale di Ralf Rangnick balza così in testa al girone con 10 punti. Al 15′ gli austriaci vanno in vantaggio con Baumgarner che raccoglie un passaggio filtrante di Posch e supera Pokatilov. Al 23′ i kazaki restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Marochkin. Due minuti dopo l’Austria ne approfitta per raddoppiare con Gregoritsch direttamente su calcio di punizione. Il Kazakistan resta desolatamente ultimo a quota zero e, per di più, con zero reti segnate in sei gare, un autentico record negativo. Gli austriaci sono a un passo dalla promozione in Lega A.

SLOVENIA- NORVEGIA 1-4

Norvegia a valanga sulla Slovenia, come all’andata in cui si impose in casa per 3-0. Gli scandinavi contendono all’Austria da cui sono stati sconfitti lo scorso turno con un netto 5-1 il primo posto oppure accederanno agli spareggi Lega A- Lega B. Ma contendono anche alla stessa Slovenia il secondo posto avendo lo stesso numero di punti in classifica ovvero 7. Al 4′ gli scandinavi passano in vantaggio per merito di Nusa che indirizza la sfera nell’angolino in cui Oblak non ci può arrivare. La Slovenia non accusa però il colpo e al minuto 21 pareggia con un calcio di rigore trasformato da Sesko e concesso per un fallo di Heggem su Mlakar. Al 45′ gli ospiti vanno in vantaggio con l’attaccante del Manchester City Haaland, autore di un tiro da fuori area su suggerimento filtrante di Berge. Al 14′ della ripresa la Norvegia allunga con Nusa che riceve da Sorloth e si regala la doppietta personale superando Oblak con un tiro di destro. Al 37′ Hauge cala il poker ricevendo da Haaland e superando Oblak con un tiro da centro area.

LEAGUE C GRUPPO 4

ARMENIA- FAROER 0-1

Secondo stop consecutivo in Nations League per l’Armenia dopo lo 0-2 patito in casa dalla Macedonia del Nord. La nazionale di mister Surek Chakhalyan è capitolata sul campo amico contro le Far Oer che colgono così la loro prima vittoria di quest’edizione della competizione. La nazionale di Eydun Klakstein l’ha fatta sua con una rete di Davidsen su calcio di rigore concesso per un intervento falloso di Harutyunyan su Hendriksson. Le Far Oer sono a un passo dal disputare lo spareggio che potrebbe immetterle alla Lega B:

MACEDONIA DEL NORD- LETTONIA 1-0

Quarta vittoria di fila, e quarta partita consecutiva senza subire reti, per la Macedonia del Nord che supera di misura la Lettonia e accede alla Lega B della Nations per la prossima edizione grazie al primo posto in classifica nel suo girone. I lettoni si contenderanno invece con l’Armenia la possibilità di disputare lo spareggio Lega C- Lega D. Al 12′ della ripresa i padroni di casa passano in vantaggio con una conclusione da distanza ravvicinata di Serafimov sugli sviluppi di un calcio d’angolo.