Francia e Spagna passano ai rigori, Trincao salva il Portogallo

PORTOGALLO- DANIMARCA 5-2

Vittoria e approdo in semifinale. Dopo il 2-2 con cui si erano chiusi i tempi regolamentari, il Portogallo dilaga ai supplementari e travolge la Danimarca per 5-2 avanzando in Nations League. Al 3′ il Portogallo potrebbe già passare in vantaggio, Cristiano Ronaldo è atterrato e si procura un rigore ma se lo fa parare calciando malamente da Schmeichel. Al 38′ i lusitani vanno invece in vantaggio grazie a un’autorete di Andersen. All’11’ della ripresa gli scandinavi pareggiano con un’incornata di Kristensen sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Eriksen. Al 27′ Cristiano Ronaldo si fa perdonare l’errore dal dischetto superando Schmeichel con una conclusione nell’area piccola. Al 31′ la Danimarca ripareggia con un tiro da distanza ravvicinata di Eriksen su assist di Dorgu. Al 41′ i lusitani si riportano in vantaggio grazie a Trincao che riceve la sfera da Nuno Mendes e di sinistro non lascia scampo a Schmeichel. La partita non scioglie il dubbio ai tempi regolamentari sulla squadra qualificata e si trascina ai supplementari, Al 1′ della prima frazione Trincao realizza il 4-2 e la doppietta personale con un tiro di sinistro.Al 10′ della seconda frazione Goncalo Ramos riceve da Diogo Jota e infila il 5-2 da distanza ravvicinata.

SPAGNA- OLANDA 8-7 d.rig

Lo spumeggiante match tra Spagna e Olanda si risolve a favore degli iberici dopo un’emozionante lotteria dei rigori. Le due squadre avevano concluso i tempi regolamentari sul 2-2 e i supplementari sul 3-3 con un’Olanda che, sotto per tre volte, era sempre riuscita a risalire la china. Dagli undici metri, fatale è stato per gli olandesi l’errore di Malen il cui rigore è stato parato da Unai Simon. La Spagna approda quindi in semifinale. All’8′ gli iberici si portano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Oyarzabal e concesso per un fallo da lui stesso subito da parte di Van Hecke. Al 9′ della ripresa Le Normand, che si prende l’ammonizione, commette fallo su Depay causando un calcio di rigore per gli orange. Dagli undici metri lo stesso Depay non fallisce pareggiando i conti. La Spagna, però, ci crede e al minuto 22 rimette la freccia con un’incornata di Oyarzabal dopo un’azione di contropiede. Al 34′, però, la nazionale di Ronald Koeman rimonta per la seconda volta grazie a un sinistro di Maatsen. La partita rende necessaria la disputa dei supplementari e al 3′ della prima frazione Lamine Yamal, su suggerimento di Huijsen, porta per la terza volta nella gara la Spagna in vantaggio. Ma l’Olanda, di farsi seminare, non ne vuole proprio sapere: al 9′ Unai Simon commette fallo su Xavi Simons e gli orange si procurano un rigore che proprio quest’ultimo trasforma per il 3-3. Si va quindi ai calci di rigore. Per gli iberici fanno centro Merino, Torres, Garcia, Baena e Pedri con una sola stecca da parte di Lamine Yamal che si è fatto parare l’esecuzione da Verbruggen. Per l’Olanda, invece, vanno a segno Van Dijk, Koopmeiners, Xavi Simons e Taylor mentre steccano Lang cogliendo una traversa e Malen il cui tiro è parato.

FRANCIA- CROAZIA 7-4 d.rig.

La lotteria dei rigori premia la Francia che frantuma i sogni di gloria della Croazia in Nations League e stacca il biglietto per le semifinali della competizione. I transalpini erano riusciti nei tempi regolamentari a ribaltare lo 0-2 subito all’andata ma nei supplementari il nodo della qualificazione non era stato sciolto. Al 7′ Olise profana la porta croata direttamente su calcio di punizione concesso per un fallo subito da Mbappè. Al 35′ l’autore del gol veste i panni del rifinitore ponendo Dembelè in condizione di raddoppiare con un destro nell’angolino in cui Livakovic non può arrivare. I supplementari mantengono la parità delle reti e si rendono quindi necessari i rigori. La Francia affonda la lama con Mbappè, Tchouameni, Kolo Muani, Douè e Upamecano mentre fallisce con Koundè che tira alto e con il milanista Theo Hernandez. La Croazia parte male con un tiro di Baturina parato da Maignan, si rifà con Moro, sbaglia nuovamente con Ivanovic, colpisce ancora con Pasalic, Jakic e Caleta- Car ma si condanna per effetto del tiro di Stanisic parato.