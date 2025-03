La Serbia batte l’Austria! La Turchia di Yildiz supera l’Ungheria

GEORGIA- ARMENIA 6-1

Vittoria all’andata, vittoria al ritorno. La Georgia si sbarazza con disinvoltura dell’Armenia davanti al pubblico amico e resta in League B anche per la prossima edizione della Nations League. La squadra di Willy Sagnol si lascia così alle spalle la delusione per la sconfitta dell’ultimo incontro della competizione contro la Repubblica Ceca. I padroni di casa rompono l’equilibrio già al 4′ con Kiteishvili che sbuca su cross di Tsitaishvili e, di destro, trafigge Cancarevic. Al 14′ è già raddoppio con Mikautadze che riceve la sfera da Kochorashvili e, con un tiro da centro area, buca ancora la porta ospite. La Georgia dilaga e, al minuto 23, trova il 3-0 con Chakvetadze con un tiro angolato su suggerimento di Mikautadze. Al 27′ Kiteishvili regala a se stesso la doppietta personale e alla squadra di Willy Sagnol il 4-0 su filtrante dell’attaccante ex Napoli e ora al Paris Saint Germain Kvaratskhelia. La Georgia non allenta la presa e al 35′, con un tiro di destro dal limite di Mikautadze, anch’egli alla doppietta personale, serve la manita. Al 3′ della ripresa l’Armenia accorcia le distanze con Sevikyan che sfrutta un assist di Bichakhchyan e insacca da distanza ravvicinata. Al 27′ la Georgia dà al suo monologo un assetto tennistico segnando con Kvaratskhelia su assist di Mekvabishvili.

SLOVENIA- SLOVACCHIA 1-0

Vince la Slovenia al termine di una partita tiratissima che si è decisa dopo i tempi supplementari. La nazionale allenata da Matjaz Kek sconfigge di misura la Slovacchia e resta in League B. Al 5’ del primo tempo supplementare Cerin realizza la rete decisiva con un colpo di testa su cross di Petrovic.

ISLANDA –KOSOVO 1-3

Vittoria all’andata, vittoria al ritorno. Il Kosovo supera l’Islanda e sbarca nella League B spingendo i padroni di casa in League C. Al 2’ Gudmundsson e compagni si portano in vantaggio con Oskarsson che trafigge Saipi su corner di Gudmundsson. Lungi dall’accusare il colpo, il Kosovo pareggia al minuto 35 con un tiro dal limite di Muriqi. Al 48’ ancora lui, su azione di contropiede di contropiede condotta da Rashica, capovolge le sorti della contesa regalandosi la doppietta personale. Al 24’ della ripresa l’Islanda resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Gunnarsson per doppia ammonizione. Al 34’ ancora Muriqi, in grande serata, realizza la tripletta personale e allarga il fossato a favore della squadra di Franco Foda su assist di testa di Emerllahu susseguente a sua volta da calcio d’angolo.

IRLANDA- BULGARIA 2-1

Vittoria all’andata, vittoria al ritorno, in entrambi i casi per 2-1. L’Irlanda regala ancora lacrime alla Bulgaria imponendosi in rimonta e si mantiene in League B anche per la prossima edizione della kermesse. Al 30′ la Bulgaria mette la freccia con Antov sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 18′ della ripresa Ferguson raccoglie un passaggio filtrante di Azaz e porta i padroni di casa al pareggio. La situazione si capovolge al minuto 39 con un sinistro da centro area di Idah in seguito a un passaggio filtrante.

SERBIA- AUSTRIA 2-0

In League A era e in League A resta. Dopo il pareggio dell’andata, la Serbia supera per 2-0 l’Austria in casa e si mantiene sul pianeta principale della Nations League. All’11’ della ripresa i padroni di casa si portano in vantaggio con un tiro da distanza ravvicinata di Maksimovic. Al 23’ l’Austria resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Trauner. La Serbia non si lascia sfuggire l’occasione e, al minuto 29, raddoppierebbe con un’incornata di Vlahovic. La rete è però annullata in seguito a un consulto del direttore di gara con il Var. Al 45’ lo stesso Vlahovic si rifà siglando la rete del raddoppio serbo al termine di un’azione di contropiede.

SCOZIA- GRECIA 0-3

Dall’illusione dopo la vittoria dell’andata alla delusione dopo la sconfitta del ritorno. La Scozia perde pesantamente in casa contro la Grecia e deve abbandonare la League A ricominciando dalla League B. Gli ellenici compiono invece il salto di qualità approdando sul palcoscenico principale della competizione. La Grecia passa in vantaggio pareggiando il gol subito all’andata al minuto 23 con Konstantelias che riceve la sfera da Vagiannidis e infila Gordon con un destro da centro area. Al 42’ , con un sinistro da centro area, Karetsas raddoppia su assist di Konstantelias, a suo agio anche nel ruolo di rifinitore. Sempre quest’ultimo è l’elemento ispiratore del 3-0 ellenico che giunge al 1’ della ripresa per merito di Tsolis.

UNGHERIA- TURCHIA 0-3

Vittoria all’andata, vittoria al ritorno. La Turchia espugna il terreno dell’Ungheria e accede alla League A sospingendo i magiari in League B. Al 37’ Fiola commette fallo su Yuksek e la Turchia beneficia di un penalty. Dagli undici metri l’interista Calhanoglu trasforma. Due minuti dopo Guler raddoppia sfruttando un’azione di contropiede di Aydin. Al 45’ della ripresa Bardakci, su corner di Yilmaz, deposita in rete di testa il gol del 3-0 della nazionale della mezzaluna.

BELGIO-UCRAINA 3-0

Il 3-1 subito all’andata non era facile da recuperare. Il Belgio di Rudi Garcia riesce nell’impresa di ribaltare il passivo contro l’Ucraina e si mantiene in League A lasciando la nazionale di mister Serhii Rebrov in League B. Al 25′ De Cuyper, di sinistro, su assist di Doku, porta in vantaggio i padroni di casa. Al 30′ il “napoletano” Lukaku sfrutta in modo ottimale un cross di De Bruyne e raddoppia. Al 41′ è ancora lui a regalarsi la doppietta personale e a beffare Lunin su filtrante di Vanaken.