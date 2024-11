Croazia e Danimarca ai quarti, Serbia fuori! Impresa San Marino

LEAGUE A GRUPPO 1

POLONIA- SCOZIA 1-2

In vantaggio, poi raggiunta, infine vittoriosa in pieno recupero. Dopo una partita da montagne russe la Scozia doma la Polonia. La seconda vittoria consecutiva ha però un retrogusto amaro per la pattuglia di Steve Clarke che manca l’accesso ai quarti di finale e dovrà giocarsi la permanenza nella prima fascia della competizione con uno spareggio League A- League B La Polonia retrocede invece diretamente in League B. Al 3′ la nazionale di Steve Clarke passa in vantaggio per merito di Mc Ginn che raccoglie la sfera da Doak e supera Skorupski. Al 14′ i padroni di casa pareggiano con Piatkowski su assist dell’interista Zielinski. Il pareggio sembra già cosa fatta ma, al 48′ in pieno recupero, Robertson di testa su cross di Souttar riporta gli scozzesi avanti.

CROAZIA- PORTOGALLO 1-1

Non riescono a superarsi ma possono comunque dirsi felici. Croazia e Portogallo chiudono sull’1-1 ma accedono entrambe ai quarti di finale della UEFA Nations League. I lusitani concludono al primo posto con 14 punti, i croati al secondo con otto. Gli ospiti passano in vantaggio al 33′ con Joao Felix che riceve un passaggio filtrante dal genoano Vitinha e supera Livakovic. Al 20′ della ripresa i padroni di casa pervengono al pareggio con Gvardiol su cross di Jakic.

LEAGUE A GRUPPO 4

SERBIA- DANIMARCA 0-0

Nè vinti né vincitori tra Serbia e Danimarca. Gli scandinavi, però, hanno di che festeggiare perché giungono secondi in classifica alle spalle della Spagna e accedono così ai quarti di finale. La Serbia dovrà invece giocarsi la permanenza in League A nello spareggio con una squadra della League B. La Serbia ha chiuso in dieci per l’espulsione al 50′ di Pavlovic per doppia ammonizione ma avrebbe comunque meritato la vittoria per il maggior numero di occasioni create, in particolare con Mitrovic autore di otto conclusioni e Vlahovic che ha avuto ben sette occasioni, Per gli scandinavi ci ha invece provato soprattutto Isaksen.

SPAGNA- SVIZZERA 3-2

Due volte in vantaggio, due volte raggiunta poi definitivamente avanti. In una gara vietata ai cardiopatici la Spagna ha la meglio sulla Svizzera e spicca il volo come prima classificata verso i quarti di finale con la Danimarca. Gli elvetici dovranno invece ricominciare dalla League B. Al 32′ gli iberici affondano la lama per merito di Pino sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 18′ della ripresa gli elvetici pareggiano con Monteiro che riceve da Sierro e non lascia scampo a Remiro. Al 23′ , con un tiro da centro area di Gil, la squadra di Luis De La Fuente ritorna in vantaggio. Al 40′ Fabian Ruiz commette fallo su Sierro ed è calcio di rigore per i rossocrociati, dal dischetto Zeqiri non fallisce ed è il nuovo aggancio ospite. Al 47′ Sierro commette fallo su Zaragoza ed è calcio di rigore che proprio quest’ultimo trasforma regalando in extremis alla Spagna la vittoria.

LEAGUE C GRUPPO 2

ROMANIA- CIPRO 4-1

Dopo la ben poco edificante pagina della partita contro il Kosovo sospesa al minuto 93 per uscita dal campo degli ospiti per cori inneggianti alla Serbia provenienti dagli spalti, la Romania riprende a giocare una sfida normale travolgendo Cipro e restando prima nel suo girone proprio davanti al Kosovo. Resta ora da vedere cosa deciderà di fare l’Uefa se assegnare ai rumeni o ai kosovari il 3-0 a tavolino. La classifica attuale premia la Romania prima con 15 punti e quindi al momento in League B mentre obbliga il Kosovo a effettuare lo spareggio League B- League C. Con soli tre punti di distacco, in caso di vittoria per 3-0 il Kosovo aggancerebbe la Romania ma la differenza reti sarebbe comunque a favore dei rumeni che al momento sono a più dodici contro il più sei degli avversari che diverrebbe più nove, quindi sempre inferiore al bilancio della squadra di Mircea Lucescu. Al 2′ i padroni di casa vanno in vantaggio con Birligea che riceve un passaggio filtrante da Mihaila e supera Demetriou. Al 41′ i padroni di casa raddoppiano con un forte tiro del cagliaritano Razvan Marin. Al 7′ della ripresa Pittas con un tiro da centro area accorcia le distanze riaprendo la partita. Al 32′ Cipro resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Laifis per doppia ammonizione. La Romania ne approfitta per allungare al minuto 35 ancora con Razvan Marin che trafigge Demetriou sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 38′ arriva il poker rumeno con Coman che, su corner di Hagi, trafigge Dimitriou da distanza ravvicinata.

KOSOVO -LITUANIA 1-0

Il Kosovo chiude in bellezza la prima fase della Nations League superando una Lituania alla sesta sconfitta consecutiva e rimasta a secco di punti. La nazionale di casa dovrà attendere quanto deciderà la Uefa in ordine agli incidenti sugli spalti nella gara con la Romania che ha portato alla sospensione della gara. In ogni caso la differenza reti premierebbe sempre i rumeni con la prima piazza. Al 5′ la nazionale di Franco Foda si porta in vantaggio per merito di Jashari su assist di Muriqi. Il Kosovo ha disputato in inferiorità numerica l’intera ripresa per l’espulsione di Jashari al minuto 46. La Lituania dovrà ricominciare dalla League C:

LEAGUE C GRUPPO 3

BULGARIA- BIELORUSSIA 1-1

Avanti di una rete, si è poi fatta raggiungere e si è dovuta accontentare del pareggio. Niente accesso diretto in League B, quindi, per la Bulgaria che se lo dovrà giocare con uno spareggio. La Bielorussia, dal canto suo, terza classificata dovrà disputare lo spareggio Lega C- Lega D. Al 12′ Panayotov con un tiro dal limite porta in vantaggio la nazionale di Ilian Iliev. Al 25′ della ripresa la Bielorussia pareggia con un tiro angolato di Kovalev su assist di Yablonskiy.

LUSSEMBURGO- IRLANDA DEL NORD 2-2

Avanti di due reti, si è fatta ingenuamente raggiungere. Per l’Irlanda del Nord, però, il pareggio ottenuto contro il Lussemburgo facendosi rimontare due reti suona comunque come una vittoria perché le consente di approdare in League B: Al 19′ gli ospiti passano in vantaggio per merito di Price, al quarto gol nella competizione dopo la tripletta contro la Bulgaria su assist di Shea Charles. Al 5′ della ripresa la nazionale di Michael O’Neill perviene al raddoppio con un’incornata di Bradley su cross di Price. Al 27′ della ripresa Korac, su punizione di Sinani, accorcia le distanze e al minuto 30 Rodrigues regala il pareggio ai padroni di casa con un forte tiro.

LEAGUE D GRUPPO 1

LIECHTENSTEIN- SAN MARINO 1-3

Vittoria e primo posto nel girone. San Marino festeggia a spumante l’approdo in League C. Al secondo posto del girone si piazza invece Gibilterra che dovrà effettuare uno spareggio con una concorrente della League C. Il Liechtenstein conclude invece ultimo con soli due punti. Al 40′ i principini vanno in vantaggio con Sele servito da Notaro. Al 1′ della ripresa San Marino perviene al pareggio con Lazzari che sfrutta un passaggio filtrante di Contadini e supera Buchel. Al 21′ Nanni subisce fallo da Traber e gli ospiti beneficiano di un penalty. Lo stesso Nanni, dagli undici metri, non sbaglia capovolgendo le sorti della contesa. Al 31′ San Marino allunga con Golinucci su assist di Tosi.