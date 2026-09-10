Barça e PSG dilagano, Liverpool vittorioso ad Anfield. Il Gala parte male

La Champions League è tornata dopo mesi di attesa e quella finale Psg-Arsenal terminata ai calci di rigore, vinta dagli uomini di Luis Enrique, alzando la coppa dalle grandi orecchie per due volte consecutive. In questo periodo, però, c’è da dimenticare in fretta il passato e concentrarsi sul presente, perché la stagione 2026-2027 è appena cominciata e ogni passo falso può considerarsi fatale per qualsiasi competizione da affrontare.

Barcellona-Feyenoord 5-1

Si inizia subito con la messa in scena delle 18:45 con Barcellona-Feyenoord. I blaugrana terminano il match senza storia, con un risultato roboante già alla prima giornata di questa League Phase per 5-1. In questa manita sono presenti le marcature di Raphinha (doppietta), Adeyemi, Gabriel Jesus e il solito Lamine Yamal. La rete di Steijn sul momentaneo 4-1 è servito semplicemente per le statistiche e nulla più, con gli olandesi in difficoltà sin dai primi minuti di gioco.

Stoccarda-Viking 3-1

Lo Stoccarda inizia questa competizione con una bella vittoria contro il Viking, squadra norvegese che è riuscita ad eliminare la Dinamo Zagabria ai playoff per un complessivo di 5-3 tra andata e ritorno. La sfida si decide tutto nei primi 45’ con la tripletta di Demirovic in 6’ (dal 20’ al 26’). In mezzo il sigillo di Tripic per il momentaneo 1-1 che dura molto poco. Grande avvio dei tedeschi dopo il poker rifilato al Colonia in campionato.

Liverpool-Atlético Madrid 2-1

Il big match della giornata di ieri è stato quello tra Liverpool e Atlético Madrid. Il primo tempo si conclude sul punteggio di parità (1-1), con il gol del solito Llorente e del centrocampista Szoboszlai, che si è fatto trovare pronto dopo essere stato servito da Araujo di tacco. Nella ripresa sono stati i padroni di casa a spingere ancora di più, trovando il definitivo 2-1 al 50’ grazie al centrocampista argentino Mac Allister. I Reds guidati dal nuovo tecnico spagnolo Iraola debuttano nel migliore dei modi in questa competizione, per i Colchoneros c’è ancora qualcosa da sistemare in fase difensiva e altro passo falso dopo la pesante sconfitta contro l’Athletic Bilbao dello scorso sabato.

PSG-Slovan Bratislava 6-1

Continua la festa per il Paris Saint-Germain dopo la seconda Champions League di fila alzata contro l’Arsenal solo qualche mese fa. Questa volta, ad avere la peggio, è stato lo Slovan Bratislava, che vede subire doppietta dal Pallone d’Oro in carica Dembélé e una tripletta dal campione del Mondo in carica Ferran Torres. Il solo gol di Camara non può bastare per rendere meno amara la serata, perché all’88° il centrocampista Ruiz mette un’altra firma in un match completamente senza senso. I parigini cominciano molto bene il nuovo cammino della Champions League, per il Bratislava sarà molto dura vincere in questa competizione, soprattutto quando il livello sarà ai limiti dell’impossibile.

Sporting Lisbona-Galatasaray 3-1

Il Galatasaray viene da un mercato molto importante, terminato con Leão, inserito in rosa come ciliegina sulla torta, considerando anche Osimhen in attacco. Lo Sporting Lisbona arriva invece senza pretese, con il solo obiettivo di fare una bella figura in questa edizione, senza sfigurare troppo. I portoghesi passano in svantaggio grazie all’autorete del difensore Inácio al 6’ del primo tempo. Dopo 21’ la partita viene messa in equilibrio con Geny Catamo, e la prima frazione di gioco si spegne sul punteggio di 1-1. Nel secondo tempo continua il pressing dei biancoverdi, i quali riescono a trovare il gol del raddoppio con l’attaccante colombiano Luis Suárez, per poi mettere il timbro finale al 63’ con Zalazar (ex Braga e Schalke 04).