Champions League

Bayern di un’altra categoria, l’Atalanta si arrende ai bavaresi

La Dea cade pesantemente contro la squadra di Kompany alla New Balance Arena: qualificazione archiviata per i bavaresi

Mar 11, 20262 Lettura
BERGAMO, ITALY - MARCH 10: Michael Olise of FC Bayern Munich celebrates scoring his team's fifth goal with teammate Joshua Kimmich during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Atalanta BC and FC Bayern München at Stadio di Bergamo on March 10, 2026 in Bergamo, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

ATALANTA- BAYERN MONACO 1-6

Il risultato è di per sé già eloquente. Troppo Bayern Monaco per l’Atalanta e i bavaresi se ne ritornano in Germania con un 6-1 che mette già la parola fine al discorso qualificazione a loro favore. I bergamaschi hanno certamente subito l’assedio della capolista della Bundesliga ma sarebbe inesatto affermare che non se la siano giocata. La squadra di Raffaele Palladino ha provato a macinare gioco ma si è trovata di fronte una corazzata che, facendo il vuoto in campionato, rischia di fare il botto anche nella massima espressione delle Coppe europee.

Che non sarebbe stata una serata all’acqua di rose l’Atalanta l’aveva ampiamente previsto. E il Bayern contribuisce sin dalle prime battute a rinforzare il concetto. Al 4′ Olisè, servito da Stanisic, comincia a movimentare la partita di Carnesecchi impegnandolo in una respinta con una conclusione a giro. Al 5′ ancora lui, con un tiro cross, impegna il portiere ex Cremonese. Olisè sembra avere un conto aperto con il portiere degli orobici cercando di sorprenderlo anche al minuto 8 ma conclude alto. Un minuto dopo ci riprova ma Carnesecchi si immola. L’assedio del Bayern ha il suo coronamento al minuto 12 quando Stanisic sbuca su un centro di Gnabry e sigla l’1-0. Al 15′ Olisè continua ad avere in testa l’idea di riuscire a entrare nel tabellino dei marcatori ma la sua punizione è bloccata dal portiere atalantino. I nerazzurri hanno una timida reazione sottoforma di cross di Zappacosta al 17′ respinto e di incornata di Scamacca a lato. Per tutta risposta, il Bayern mette un’ulteriore incollatura di distanza dai padroni di casa al minuto 22 con Olisè che supera Bernasconi e asseconda il suo desiderio realizzativo superando Carnesecchi con un tiro angolato. L’Atalanta sembra accusare il colpo e un minuto dopo imbarca ancora acqua subendo la rete di Gnabry, bravo a superare Carnesecchi dopo avere raccolto un assist di Olisè. Al minuto 27 l’Atalanta ha un sussulto con l’ex Lecce Krstovic ma il suo tiro su cross di Zappacosta non ha esiti apprezzabili. Il monologo del Bayern riprende fiato. Al 31′ Jackson, su suggerimento di Diaz, impegna Carnesecchi in una respinta. Al 34′ il portiere ex Cremonese deve intervenire ancora per sventare in corner una conclusione di Kimmich. Il Bayern fa il bello e il cattivo tempo ma anche un diagonale di Jackson al minuto 37 termina a fil di palo. Al 45′ Gnabry potrebbe confezionare il poker ma la gioia del gol gli è negata dalla traversa.

La musica non cambia nella ripresa con il Bayern a cannoneggiare la porta di Carnesecchi e l’Atalanta a cercare di inserirsi o perlomeno di limitare i danni visto l’ormai pesantissimo passivo accumulato che ha praticamente chiuso il discorso della partita. Al 5′ Pavlovic dà lavoro a Carnesecchi che deve intervenire in tuffo, un minuto dopo Jackson mette a lato. Al 7′, però, ritenta e questa volta non sbaglia sfruttando un colpo di tacco di Diaz e bucando la porta atalantina con un diagonale. Al minuto 19 Olisè, con una conclusione a giro, cala il pokerissimo. Al minuto 22 Musiala sfrutta un cross di Jackson e trasforma il punteggio della partita in un set tennistico. Bavaresi appagati? Nemmeno per sogno. Al 31′ Kimmich prova il settebello con un pallonetto ma Djimsiti ci mette una pezza salvando sulla linea di porta. Un minuto dopo Upamecano incorna a botta sicura ma colpisce il palo. Al minuto 33 Jackson impegna Carnesecchi. L’Atalanta cerca almeno di regalarsi il gol della bandiera e, dopo due tiri di Samardzic al 45′ respinto e di Pasalic il minuto dopo alto, riesce a realizzare il pur superplatonico 1-6 su cross di Bellanova. Il ritorno a Monaco, per i bavaresi, sarà a questo punto una pura formalità. L’Atalanta cercherà dal canto suo di uscire a testa più alta possibile da una Champions League che ha comunque sinora onorato rimanendo l’unica compagine italiana (fino a questa partita) in corsa.

Cristiano Comelli

