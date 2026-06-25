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Mondiali 2026

Brasile agli ottavi da primo: Scozia ko 3-0, il Marocco chiude secondo

La Selecao domina la Scozia con la doppietta di Vinicius e il ritorno di Neymar. Il Marocco piega Haiti 4-2 e vola ai sedicesimi insieme ai verdeoro.

Giu 25, 20262 Lettura

Il Brasile archivia la fase a gironi dei Mondiali 2026 con una convincente vittoria per 3-0 sulla Scozia, blindando il primo posto del gruppo C grazie ai gol di Vinicius Junior, autore di una doppietta, e Matheus Cunha. La serata è impreziosita anche dal ritorno in campo di Neymar, che indossa nuovamente la maglia della Selecao dopo 981 giorni di assenza. Alle spalle della squadra di Carlo Ancelotti chiude il Marocco, vittorioso 4-2 su Haiti al termine di una sfida ricca di emozioni. Gli africani conquistano il secondo posto, mentre la Scozia resta appesa al verdetto della classifica delle migliori terze.

Brasile dominante: Vinicius trascina, Neymar torna protagonista

Il Brasile parte con autorità, ma il primo lampo arriva dopo un buon avvio scozzese. Al 7′ un errore in impostazione di McKenna spalanca la strada a Rayan, che recupera palla e serve Vinicius Junior: l’attaccante del Real Madrid non sbaglia davanti a Gunn e firma il vantaggio verdeoro. La Selecao cresce con il passare dei minuti e trova continuità nel possesso, sfiorando più volte il raddoppio. Lo stesso Vinicius vede annullarsi una rete al 24′ per fallo in attacco, ma nel recupero del primo tempo si riscatta con un perfetto colpo di testa sul cross di Bruno Guimarães, chiudendo i primi 45 minuti sul 2-0.

Nella ripresa la Scozia prova a riaprire la gara e va vicina al gol con McTominay, ma Alisson risponde presente. Nel momento migliore degli uomini di Steve Clarke arriva il colpo del definitivo ko: al 60′ Bruno Guimarães guida il contropiede e serve Matheus Cunha, che supera Gunn per il 3-0. Nel finale Ancelotti concede spazio anche a Neymar, accolto dall’entusiasmo del pubblico al suo ritorno con la nazionale dopo quasi tre anni. Il Brasile chiude così il girone con 7 punti, sei reti segnate e una sola subita, qualificandosi ai sedicesimi dove affronterà la seconda classificata del gruppo F.

Marocco, rimonta e spettacolo: Haiti si arrende 4-2

Ad Atlanta va in scena una delle partite più spettacolari della giornata. Haiti, già eliminata ma determinata a salutare il torneo con una prestazione d’orgoglio, sorprende il Marocco portandosi avanti due volte. Il vantaggio arriva al 10′ grazie a una sfortunata autorete di Bono, mentre al 43′ è Isidor a riportare avanti i caraibici con una splendida conclusione dalla distanza.

La nazionale nordafricana, però, reagisce con personalità. Hakimi ristabilisce la parità al 39′ sfruttando una respinta corta di Placide, prima che Saibari trovi il 2-2 nei minuti di recupero del primo tempo su assist dello stesso esterno del Paris Saint-Germain.

Nella ripresa il Marocco aumenta la pressione e raccoglie i frutti delle mosse di Walid Ouahbi dalla panchina. Al 78′ Rahimi completa la rimonta con una girata vincente sugli sviluppi di calcio d’angolo, mentre all’89’ Yassine firma il definitivo 4-2, certificando il secondo posto nel girone con 7 punti, alle spalle del Brasile soltanto per differenza reti. Haiti lascia il torneo senza punti ma con prestazioni comunque apprezzabili, mentre la Scozia attende il responso definitivo sulla corsa alle migliori terze.

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Redazione

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