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Calciomercato

Nico Paz: il Real Madrid esercita la recompra, il Como riflette

I blancos esercitano la recompra da 9 milioni: i lariani hanno tempo fino a lunedì per decidere se investire 60 milioni. Sullo sfondo restano Inter e diversi club di Premier League.

Giu 25, 20261 Lettura
Nico Paz of Calcio Como look on during the Italian Serie A football match between Calcio Como and Genoa CFC on 15 of September 2025 at the Giuseppe Senigallia stadium in Como, Italy

Il futuro di Nico Paz è arrivato a un bivio decisivo. Si è concluso l’incontro tra Como e Real Madrid, andato in scena nella capitale spagnola, nel quale le due società hanno definito i prossimi passi relativi al talento argentino. Il club madrileno ha ufficialmente comunicato l’attivazione della clausola di recompra, aprendo una finestra temporale limitata per consentire ai lariani di trattenere il giocatore.

Il Real Madrid esercita la recompra

Il Real Madrid ha fatto valere la clausola di recompra da 9 milioni di euro, riportando formalmente Nico Paz sotto il proprio controllo. Contestualmente, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i blancos hanno concesso al Como la possibilità di riacquistare il cartellino del centrocampista offensivo per 60 milioni di euro, con una scadenza fissata a lunedì.

Al momento la società lombarda non ha dato il via libera all’operazione. Le richieste economiche del Real Madrid vengono considerate molto elevate e il Como non sembra orientato a presentare un’offerta in linea con le cifre fissate dal club spagnolo. Tuttavia, il weekend sarà decisivo per eventuali nuove valutazioni prima della risposta definitiva.

Inter e Premier League osservano

Qualora il Como decidesse di non esercitare il diritto di riacquisto entro i termini stabiliti, Nico Paz rientrerà ufficialmente al Real Madrid già dalla prossima settimana. A quel punto il fantasista argentino potrebbe essere nuovamente inserito sul mercato, con una valutazione destinata a superare leggermente i 60 milioni di euro.
La situazione viene seguita con particolare attenzione da diversi club europei. L’Inter è tra le società informate sugli sviluppi della trattativa, mentre anche alcune squadre di Premier League monitorano il dossier in attesa di capire se il Real Madrid aprirà alla cessione del classe 2004 durante la prossima finestra di mercato.

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Redazione

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