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Calciomercato

Chelsea all’assalto di Palestra: super offerta, Inter sorpassata

I Blues irrompono nella corsa all’esterno dell’Atalanta con una proposta da top player. Xabi Alonso spinge per chiudere, nerazzurri ora in rincorsa.

Giu 24, 20261 Lettura

Il futuro di Marco Palestra potrebbe essere lontano dalla Serie A. Quando l’Inter sembrava ormai vicina a chiudere l’operazione con l’Atalanta, il Chelsea è entrato con forza nella trattativa, ribaltando gli equilibri e portandosi in vantaggio nella corsa al giovane esterno nerazzurro.

Il club londinese, su precisa indicazione del nuovo tecnico Xabi Alonso, ha presentato al giocatore una proposta economica difficilmente eguagliabile: 5 milioni di euro a stagione più bonus per sei anni, praticamente il doppio rispetto all’offerta formulata dall’Inter, che nei giorni scorsi aveva incontrato l’agente Alessandro Lucci mettendo sul tavolo un contratto da 2,5 milioni netti all’anno.

La svolta è arrivata nelle ultime ore, con il Chelsea deciso ad accelerare anche nei confronti dell’Atalanta. Per convincere il club bergamasco sarebbe pronta un’offerta da 55 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita, cifra superiore ai circa 50 milioni proposti dall’Inter.

Palestra, rientrato a Bergamo dopo l’esperienza in prestito al Cagliari, ha già avuto un colloquio diretto con Xabi Alonso, che lo considera una pedina fondamentale per il nuovo progetto tecnico dei Blues. Un segnale forte che testimonia la volontà del Chelsea di chiudere rapidamente l’operazione.

Le prossime ore saranno determinanti. Per mercoledì è infatti previsto un contatto ufficiale tra tutte le parti coinvolte per valutare il futuro del giocatore e definire le condizioni dell’eventuale trasferimento. L’Inter non intende partecipare a rilanci continui e considera congrua la propria valutazione economica. Una posizione che rischia però di favorire il Chelsea, oggi nettamente avanti nella corsa a uno dei profili più interessanti del panorama italiano. La partita resta aperta, ma al momento il club inglese sembra avere tutte le carte in regola per assicurarsi il talento dell’Atalanta.

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Redazione

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