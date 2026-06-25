Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Mondiali 2026

Svizzera tris e primato, Canada avanti. Bosnia verso il ripescaggio

La squadra di Barbarez chiude il girone a quota quattro punti come il Canada, ma paga la differenza reti. Gli africani salutano il torneo con un solo punto, mentre la Svizzera vince il gruppo.

Giu 25, 20262 Lettura
Foto Twitter @EURO2024

BOSNIA-QATAR 3-1

Per accedere direttamente agli ottavi non gli è bastata. La vittoria della Bosnia ed Erzegovina per 3- 1 sul Qatar, che la porta a quattro punti come il Canada ma con una peggior differenza reti, potrebbe servirle in ottica di ripescaggio per il terzo posto. Il Qatar esce invece mestamente con un solo punto in tre partite.

La squadra di Barbarez ruggisce sin dall’ avvio: al 2′ Demirovic dal limite impegna Abunada, al 3′ Sunjic impegna il portiere qatariota in corner. Al 17′ Basic conclude alto. Al minuto 28 il monologo bosniaco prosegue con un tiro a lato di Katic. È il preludio del vantaggio che giunge al 29′ con un tiro dal limite di Alajbegovic dopo una serpentina. Due minuti dopo è già raddoppio con un’ autorete di Al Brake nel tentativo di deviare un cross di Dzeko. Al 38′ Alajbegovic fallisce il 3-0 calciando sull’ esterno della rete. Al 38′ Dzeko colpisce il palo. Dopo aver subito molto, il Qatar accorcia le distanze con Al Haydos su assist rasoterra di Edmilson jr. Al 45′ Khoukhi fallisce il 2-2 mettendo a lato dal limite.

Nella ripresa al 13′ Afif conclude sull’ esterno della rete. La Bosnia ed Erzegovina spinge per allungare e, dopo un tiro di Bajraktarevic a lato al 31′ , segna il 3-1 al 35′ con Mahmic. Nel finale il Qatar fallisce il riavvicinamento prima con Al Ganehi che manda alto e poi con Pedro Miguel il cui tiro è deviato da Vasilj in corner.

SVIZZERA- CANADA 2-1

Vittoria e primo.posto nel girone con 7 punti. Serata di gloria per la Svizzera che liquida per 2-1 un volitivo Canada. Anche la formazione di Jesse Marsch, con quattro punti come la Bosnia ed Erzegovina, approda agli ottavi per migliore differenza reti.

Le due squadre si sfidano da subito a viso aperto..All” 11’Embolo impegna il portiere canadese Crepeau e si ripete poi al minuto 18. Al 20′ il Canada risponde con De Fougerolles che, sugli sviluppi di un calcio piazzato, conclude però su Kobel. Al 33′ nordamericani ancora in evidenza con Larin il cui.diagonale sbatte contro Kobel. Gli elvetici ci provano prima con Vargas che al 33′ impegna Crepeau con un diagonale, poi con una punizione di Xhaka alta al 38′. Al 40′ il Canada risponde con Johnston ma il suo.tiro dal limite è alto. Al 44′ Jonathan David conclude sul fondo

Nella ripresa dopo 40 secondi Vargas, servito da Manzambi, segna l’ 1-0.rossocrociato. Al 12′ quest’ ultimo.raddoppoa su assist di Embolo su azione di contropiede. Il Canada non sembra accusare il colpo e attacca a testa bassa : al 16′ un tiro di Cornelius è deviato in corner, al 31′ Promise David accorcia le distanze con una conclusione in spaccata al volo su assist di Saliba dalla destra. Al minuto 34 Eustaquio sfiora il pareggio con una punizione a fil di palo. Al 48′ imcornata di Promise David su corner parata da Kobel. Non meglio va a Johnston che, sempre di testa, fallisce il 2- 2 al 51′.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

Brasile agli ottavi da primo: Scozia ko 3-0, il Marocco chiude secondo

Giu 25, 2026

Il Sudafrica sorprende la Corea del Sud: Messico perfetto

Giu 25, 2026

Frenata Inghilterra, solo 0-0 col Ghana. Croazia ancora in corsa

Giu 24, 2026