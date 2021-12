Calciomercato: Insigne, il rinnovo è un rebus e spunta il Toronto

Il calciomercato sta per entrare nel vivo, soprattutto per quelle squadre che cercano di mantenere vivo il rapporto con i propri leader. Tra Insigne e Napoli sembra essere sceso, invece, il gelo da tempo per un rinnovo che tarda ad arrivare per uno dei calciatori più rappresentativi degli azzurri. Il napoletano, in cuor suo, vorrebbe rinnovare il rapporto e concludere forse la carriera in Campania ma la procrastinazione del presidente che non accetta le condizioni imposte dal ragazzo hanno, di fatto, rallentato e bloccato il dialogo. Insigne è in scadenza quest’estate e diverse compagini hanno messo gli occhi su di lui per prenderlo ad un costo vantaggioso.

L’agente Pisacane non si sbilancia non rilasciando dichiarazioni pesanti ma ci raccontano di alcune squadre italiane interessate a lui. De Laurentiis non ha intenzione di cedere il fantasista nel mercato di Gennaio, soprattutto in Italia con milanesi e romane interessate al ragazzo. Inter e Lazio sembrano aver chiesto informazioni più concrete per il numero 24, senza però trovare accordi rilevanti per questa sessione di mercato. Dall’America arrivano, invece, le notizie più importanti perché il Toronto metterebbe sul piatto cifre monstre già da Gennaio così da rimpinguare le casse del Napoli ma prendere un sostituito di quella caratura, anche a cifre elevate, è complesso per il momento.

Le strade quindi sono poche e potrebbero portare ad un rinnovo nel mese di Febbraio così da poter intavolare con calma un discorso con la società sia per la permanenza sia per la cessione. Il capitano sta riflettendo, i tifosi sono in attesa, l’agente non rilascia dichiarazioni ed il presidente mette i conti e la squadra stessa prima di tutto.