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Calciomercato

Kessié-Juve, affare saltato: l’ivoriano dice no. Roma in pole

Ago 29, 20261 Lettura

La Juventus vede sfumare Franck Kessié. Dopo settimane di contatti e trattative, il centrocampista ivoriano ha deciso di non proseguire i negoziati per il trasferimento a Torino. Un cambio di scenario importante per il mercato bianconero, che stava lavorando per trovare l’intesa definitiva con l’ex giocatore del Milan.

Trattativa interrotta tra Kessié e la Juventus

Secondo le ultime ricostruzioni, non si sarebbero create le condizioni necessarie per arrivare alla fumata bianca. La Juventus aveva portato avanti i colloqui nel tentativo di completare l’operazione, ma alcuni aspetti contrattuali avrebbero impedito di raggiungere l’accordo.

Tra i principali nodi, ci sarebbero l’opzione relativa al terzo anno di contratto e l’entità del bonus alla firma. Condizioni che non avrebbero convinto Kessié, fino alla decisione del centrocampista di interrompere il dialogo con il club torinese.

Roma alla finestra, resta l’ipotesi Arabia Saudita

Lo stop alla pista Juventus potrebbe adesso favorire la Roma, che avrebbe maggiore spazio per provare ad accelerare e convincere il giocatore. Il futuro di Kessié, tuttavia, resta ancora da definire.

Qualora non arrivasse un accordo per il trasferimento nella Capitale, potrebbe tornare d’attualità anche l’Arabia Saudita. Al momento, invece, la soluzione Juventus appare completamente congelata: soltanto un nuovo cambio di posizione dell’ivoriano potrebbe riaprire una trattativa che sembrava destinata a diventare uno dei colpi del mercato bianconero.

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