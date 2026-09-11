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COMO, ITALY - SEPTEMBER 10: Martin Baturina of Como 1907 celebrates scoring his teams first goal with teammates during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Como 1907 and RB Leipzig at Giuseppe Sinigaglia Stadium on September 10, 2026 in Como, Italy. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)
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Como da sogno in Europa: Lipsia travolto 4-1 al Sinigaglia

Set 11, 20261 Lettura

Una notte che il Como difficilmente dimenticherà. Al debutto assoluto in Europa, la formazione di Cesc Fabregas travolge il Lipsia 4-1 al Sinigaglia, regalando ai tifosi una serata storica. Baturina apre le danze, Douvikas raddoppia prima dell’intervallo e Diao cala il tris nella ripresa. Maksimovic prova a riaccendere le speranze tedesche, ma nel finale Perrone chiude definitivamente i conti.

Baturina accende il Sinigaglia

Il Como parte senza timori e al 12’ costringe Vandevoordt a un doppio intervento su Douvikas e Nico Paz. È soltanto il preludio al vantaggio: tre minuti più tardi Douvikas mette il pallone al centro, Baku perde l’equilibrio e Baturina raccoglie la sfera, battendo il portiere con il destro.

Il Lipsia reagisce con Nusa e Maksimovic, ma trova un Butez decisivo. Superato il momento di maggiore pressione tedesca, al 38’ i lariani colpiscono ancora: Baturina rompe la linea avversaria e verticalizza per Douvikas, che resiste al ritorno di Lukeba e firma il 2-0 con cui si va negli spogliatoi.

Diao firma il tris, Lipsia prova a reagire

La squadra di Fabregas non abbassa il ritmo nella ripresa. Al 54’ una splendida azione in velocità porta al terzo gol: Douvikas apre per Nico Paz, che di prima libera Diao. L’attaccante entra in area e fulmina Vandevoordt con un potente destro all’angolino.

Da Cunha manca poco dopo il possibile poker e il Lipsia ne approfitta. Un errore di Nico Paz permette a Nkunku di servire Maksimovic, autore di uno splendido sinistro sotto l’incrocio che vale il 3-1. I tedeschi aumentano la pressione e Baku sfiora anche la seconda rete, facendo vivere al Sinigaglia qualche minuto di apprensione.

Perrone chiude una notte storica

Nel finale il Como torna a trovare spazi in contropiede. Nico Paz spreca una buona occasione dopo essere stato servito da Kean, ma si riscatta al 90’. Il talento lariano dialoga proprio con Kean e trova l’inserimento di Perrone, che con il piatto sinistro supera Vandevoordt per il definitivo 4-1.

Il triplice fischio dà il via alla festa. Il Como conquista una vittoria storica al suo esordio assoluto nelle competizioni europee, superando con autorità il Lipsia e mostrando personalità, qualità e grande efficacia offensiva. Per Fabregas e i suoi è una prima volta da ricordare: quattro gol e una notte europea che entra di diritto nella storia biancoblù.

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