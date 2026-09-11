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Nico Paz of Calcio Como look on during the Italian Serie A football match between Calcio Como and Genoa CFC on 15 of September 2025 at the Giuseppe Senigallia stadium in Como, Italy
Como

La magia del numero 10: Nico Paz e il sogno Champions League

Set 11, 20261 Lettura

Santa Cruz de Tenerife è la città più importante dell’isola di Tenerife, fu fondata il 3 maggio del 1494 come conquista da parte del re ed all’epoca sicuramente nessuno poteva immaginare che sarebbe nato proprio da quelle parti un artista in grado di far emozionare il globo intero. Diversi gli stili architettonici presenti in loco, si passa dalla contemporaneità dell’Auditorio di Santiago Calatrava alle note neo-egizie del Tempio Massonico. Mai nessun luogo fu più azzeccato perchè Nicolas Paz Martinez è proprio il giusto compromesso tra la nuova generazione e l’iconicità dei giocatori anni 90/2000. Figlio d’arte, il padre è Pablo Paz ex difensore dell’Argentina e medaglia d’argento alle Olimpiadi del 1996, l’educazione calcistica e non solo viene proprio dalla famiglia e per quell’amore incredibile per il calcio. La sua scelta di vita in estate si può riassumere in quattro lettere: Como. Il fantasista ha scelto di rimanere con i Lariani, almeno per un’altra stagione, proprio per calcare i campi della Champions League con la maglia azzurra. Numero 10 sulle spalle, mancino delicato e capello lungo. Nessun compromesso con le mode – notare la scelta di non farsi nessun tatuaggio così come l’abnegazione al lavoro scegliendo di non andare subito al Real Madrid. L’esordio nella massima competizione europea è stato l’inizio di un romanzo, il principio dei sogni delle generazioni che verranno. Nei luoghi turistici i bambini hanno cominciato ad indossare le sue magliette, Nico Paz 10 un connubio che profuma di poesia. Nella gara di ieri contro il Lipsia ci sono stati diversi spunti interessanti. Il giocatore che concilia con la musica, danzare sulla sfera è ancora possibile. In un’epoca in cui i trequartisti mancano ne è esploso lui, con la maturità e la modestia giusta. Mai una parola fuori posto, nessuna polemica e neanche uno scoop scabroso. Nico Paz appartiene a quei tifosi che amano il calcio, la prima all’ombra della Coppa dalle grandi orecchie è andata in maniera eccelsa; la sensazione che si può fare ancora meglio. “Sono rimasto qui per vivere notti del genere perchè è stata la scelta giusta per crescere ancora e sono contento di averla fatta”, l’amore nelle sue parole e la convinzione di poter dare ancora di più. Il talento e la magia non possono essere messi da parte, perchè in fondo il calcio ha bisogno dei numeri dieci. La Champions League ha bisogno di calciatori del genere.

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Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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