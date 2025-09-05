Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tennis

Djokovic-Alcaraz, semifinale US Open 2025: data, orario e dove vederla in TV

Venerdì 5 settembre il mondo del tennis si ferma per il nono atto della rivalità tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz: in palio un posto nella finale dello Slam di New York

Set 5, 20251 Lettura

Tutto pronto per la semifinale più attesa degli US Open 2025: Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si affronteranno venerdì 5 settembre alle ore 21:00 italiane (15:00 locali) sul celebre Arthur Ashe Stadium di New York. Si tratta del non confronto diretto tra due delle figure più iconiche del tennis moderno, una vera e propria sfida tra leggenda ed erede per accedere all’ultimo atto dello Slam americano.

Programma e orario del match

Data: venerdì 5 settembre 2025

Orario: ore 21:00 italiane (15:00 locali)

Campo: Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, New York

Il match sarà il primo della giornata. A seguire, non prima dell’1:00 italiana, andrà in scena la seconda semifinale tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, completando un quadro altamente competitivo per il titolo.

Precedenti e stato di forma

Il bilancio degli scontri diretti sorride al campione serbo: Djokovic è in vantaggio 5-3 su Alcaraz. Ecco i confronti più recenti:

Australian Open 2025 (quarti di finale): vittoria Djokovic

Olimpiadi Parigi 2024: vittoria Djokovic

Wimbledon 2024 (finale): vittoria Alcaraz

ATP Finals 2023: vittoria Djokovic

Cincinnati 2023: vittoria Djokovic

Wimbledon 2023 (finale): vittoria Alcaraz

Con quattro vittorie negli ultimi cinque incontri, Djokovic si conferma ancora una volta uno dei tennisti più solidi della storia recente, avendo centrato la quarta semifinale Slam su quattro nel 2025.

Dove vedere Djokovic-Alcaraz in diretta

La semifinale degli US Open 2025 tra Djokovic e Alcaraz sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e su Sky Sport per gli abbonati.
Sarà possibile seguirla anche in streaming live su:

SuperTennix (con abbonamento)

NOW TV (abbonamento necessario)

Sky Go per gli utenti Sky

Una sfida tra generazioni

A 38 anni, Novak Djokovic continua a scrivere pagine leggendarie della storia del tennis. Di fronte a lui, un Carlos Alcaraz in grande forma, che non ha ancora perso un set in questo US Open e va a caccia del secondo Slam dell’anno dopo il trionfo a Wimbledon.

Il match rappresenta molto più di una semifinale: è il confronto tra due epoche del tennis, tra chi ha dominato il passato e chi vuole prendersi il futuro.

