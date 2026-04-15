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Champions League

Ai Gunners basta lo 0-0 dopo il blitz di Lisbona. Ora l’Atletico

Ai Gunners basta il pari all’Emirates dopo l’1-0 dell’andata: portoghesi vivaci, ma Arteta vola tra le migliori quattro di Champions League.

Apr 15, 20261 Lettura
LONDON, ENGLAND - APRIL 15: Piero Hincapie of Arsenal crosses the ball whilst under pressure from Hidemasa Morita of Sporting Clube de Portugal during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Arsenal FC and Sporting Clube de Portugal at Arsenal Stadium on April 15, 2026 in London, England. (Photo by Ryan Pierse - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’Arsenal stacca il pass per le semifinali di Champions League grazie allo 0-0 contro lo Sporting Lisbona nel ritorno dei quarti all’Emirates. Decisivo il successo per 1-0 ottenuto a Lisbona, firmato Havertz, che consente ai londinesi di proseguire il cammino europeo. La squadra di Mikel Arteta soffre l’intraprendenza dei portoghesi, resiste nei momenti più delicati e ora si prepara alla doppia sfida contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Sporting aggressivo, Arsenal concreto

Davanti a un Emirates sold out, lo Sporting parte con coraggio e prova subito a riaprire il discorso qualificazione. Suarez e Trincao cercano la via del gol dalla distanza, mentre nell’Arsenal è Gyokeres, grande ex della serata, a farsi vedere per primo in zona offensiva senza però trovare lo specchio. I portoghesi tengono alto il ritmo e creano la chance più nitida del primo tempo al 43’, quando Catamo centra il palo al termine di un’azione che premia l’atteggiamento offensivo dei lusitani.

Ripresa di sofferenza e qualificazione

Nella ripresa la squadra di Arteta prova ad alzare il baricentro: Eze sfiora il legno da fuori, poi Madueke trova soltanto l’esterno della rete prima di uscire per infortunio. Al suo posto entra il giovanissimo Dowman, classe 2009, che dà freschezza e personalità ai Gunners. Nel finale è Trossard ad andare a un passo dal vantaggio con un palo all’84’, a Rui Silva battuto. Lo 0-0 finale premia comunque l’Arsenal, che torna tra le prime quattro d’Europa, mentre lo Sporting vede sfumare una storica semifinale.

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