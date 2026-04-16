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Champions League

Furia Real a Monaco, Arbeloa:”Incredibile l’espulsione a Camavinga”

Finale rovente all’Allianz Arena: espulsioni, proteste e tensioni dopo il successo del Bayern sul Real Madrid.

Apr 16, 20261 Lettura
MUNICH, GERMANY - APRIL 15: Arda Gueler of Real Madrid celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between FC Bayern München and Real Madrid CF at Football Arena Munich on April 15, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Stuart Franklin - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il finale di Bayern Monaco-Real Madrid si trasforma in una vera e propria baraonda, macchiando una partita fino a quel momento intensa ma corretta. L’episodio chiave è l’espulsione di Eduardo Camavinga all’86’, decisione che scatena la furia dei Blancos e indirizza definitivamente la qualificazione verso i bavaresi, poi vittoriosi per 4-3 e qualificati alla semifinale di Champions League.

Il momento decisivo arriva all’86’, quando Camavinga, già ammonito, interviene su Harry Kane a centrocampo. Il contatto è lieve e apparentemente non meritevole di sanzione, ma il centrocampista francese commette l’errore fatale subito dopo: porta via il pallone ritardando la ripresa del gioco. L’arbitro Slavko Vinčić interpreta il gesto come perdita di tempo e decide per il secondo giallo, tra lo stupore generale. Una scelta severa che lascia il Real Madrid in dieci uomini proprio nel momento cruciale del match.

Bayern letale, Real furioso

Con l’uomo in più, il Bayern Monaco ne approfitta immediatamente: nel giro di pochi minuti arrivano i gol decisivi di Luis Díaz e Michael Olise, che chiudono i conti e regalano la qualificazione ai tedeschi. Al triplice fischio, però, la tensione esplode: Arda Güler viene espulso per proteste, mentre i giocatori del Real accerchiano l’arbitro. Ne nasce un parapiglia che coinvolge anche i bavaresi, con Kimmich e Upamecano faccia a faccia con Bellingham nei pressi del tunnel.

Le parole di Arbeloa

Nel post-partita, il tecnico del Real Madrid Álvaro Arbeloa non nasconde la rabbia:“Siamo molto delusi e arrabbiati. Dopo quella decisione è finito tutto: è incredibile espellere un giocatore per un episodio del genere. I ragazzi meritavano di più”. Parole che fotografano il clima pesante in casa Blancos, tra frustrazione e polemiche arbitrali, nonostante il riconoscimento dei meriti al Bayern.

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