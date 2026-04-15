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Champions League

Spettacolo a Monaco, il Bayern ribalta il Real e vola in semifinale

Gara folle a Monaco: i bavaresi eliminano il Real Madrid e volano in semifinale contro il PSG dopo un doppio confronto ricco di gol ed emozioni.

Apr 15, 20261 Lettura
MADRID, SPAIN - APRIL 07: Luis Diaz (obscured) of FC Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal with teammates Serge Gnabry, Harry Kane and Jonathan Tah during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between Real Madrid CF and FC Bayern München at Estadio Santiago Bernabeu on April 07, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Bayern Monaco supera il Real Madrid con un pirotecnico 4-3 all’Allianz Arena e conquista la semifinale di Champions League, forte anche del 2-1 dell’andata al Bernabeu. La squadra di Vincent Kompany elimina così i campioni più titolati della competizione e si prepara alla sfida contro il PSG, trascinato da Dembélé. Serata ricca di colpi di scena, tra errori, giocate da fuoriclasse e un finale incandescente.

Avvio shock e reazione Bayern

La partita si apre nel modo più sorprendente possibile: dopo pochi secondi Arda Güler approfitta di un errore clamoroso di Neuer e porta avanti il Real Madrid. Il Bayern reagisce immediatamente e trova il pari al 7’ con Pavlovic, bravo a sfruttare un corner perfetto di Kimmich. I bavaresi crescono, ma al 29’ è ancora Güler a colpire, firmando la doppietta su punizione. La risposta tedesca non si fa attendere: Kane segna il 2-2 al 38’, raggiungendo quota 50 gol stagionali. Prima dell’intervallo, però, è Mbappé a riportare avanti i Blancos (3-2), chiudendo un primo tempo spettacolare.

Finale folle: decide Luis Díaz

Nella ripresa il ritmo resta altissimo: occasioni da entrambe le parti, con Neuer che si riscatta su Mbappé e Lunin decisivo su Olise. L’episodio chiave arriva all’86’, quando Camavinga viene espulso per doppio giallo, lasciando il Real in dieci. Il Bayern ne approfitta subito: all’89’ Luis Díaz firma il 3-3 che vale la qualificazione. In pieno recupero, al 94’, è Olise a completare la rimonta con il definitivo 4-3, facendo esplodere l’Allianz Arena. I tedeschi volano così in semifinale, mentre il Real saluta la competizione tra rimpianti e tensioni finali.

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