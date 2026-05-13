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Serie A

FIGC, sfida a due per la presidenza: Malagò sfida Abete

Depositate le candidature ufficiali: il 22 giugno l’assemblea elettiva sceglierà il successore di Gravina tra l’ex presidente CONI e l’attuale numero uno della LND

Mag 13, 20261 Lettura
Di Quirinale.it, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110383479

La corsa alla presidenza della FIGC entra nella fase decisiva. Saranno infatti Giovanni Malagò e Giancarlo Abete a contendersi ufficialmente il ruolo lasciato vacante da Gabriele Gravina. Le candidature sono state depositate nelle ultime ore e il prossimo 22 giugno, durante l’assemblea generale federale, verrà eletto il nuovo presidente della Federazione.

Malagò parte avanti nei consensi

L’ex numero uno del CONI ha sciolto le riserve dopo giorni di riflessione, spiegando di aver atteso per “rispetto istituzionale” nei confronti della presidente del CIO Kirsty Coventry, recentemente presente a Roma. Una scelta che ha ufficializzato una candidatura sostenuta da una larga fetta del calcio professionistico italiano.

Malagò può infatti contare sull’appoggio di Serie A, Serie B, Assocalciatori e Assoallenatori, un blocco che, almeno sulla carta, garantirebbe già una maggioranza significativa dei voti assembleari. Restano però aperte alcune perplessità politiche e regolamentari legate al possibile “cooling off period”, tema sollevato dagli oppositori nelle ultime settimane.

Abete punta sul peso dei dilettanti

Dall’altra parte c’è Giancarlo Abete, già presidente federale dal 2007 al 2014 e figura storica del calcio italiano. L’attuale numero uno della Lega Nazionale Dilettanti ha confermato una candidatura attesa da tempo, forte soprattutto del sostegno del movimento dilettantistico.

A poter risultare decisiva sarà ora la posizione della Lega Pro, che al momento ha preferito non esporsi pubblicamente. La terza lega professionistica attende infatti di conoscere nel dettaglio i programmi dei due candidati prima di prendere posizione ufficiale.

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