Fonseca si presenta:”Ho grande ambizione e voglio vincere”

“Sono pronto ad iniziare questa nuova strada e non vedo l’ora di cominciare. Ho grande ambizione e voglio vincere”: Sono queste le parole di Paulo Fonseca, nuovo tecnico del Milan, nella conferenza stampa di presentazione a Casa Milan. “So la responsabilità che ho, è anche un grande orgoglio e ambizione. Ho fiducia”, ribadisce l’allenatore portoghese.

BENVENUTO MISTER – “Voglio iniziare ringraziando tutti per l’accoglienza, e voglio ringraziare la società per la fiducia che ha riposto in me e nel mio lavoro. Sono motivato ed emozionato, sono fiducioso di poter fare un grande lavoro qui, so che arrivo in un Club che vuole vincere. Ho visitato il Museo e ho potuto apprezzare la storia del Milan, sono ambizioso e voglio farne parte. Zlatan mi ha detto di fare spazio per nuovi trofei. Sono pronto per cominciare questa avventura, non vedo l’ora di iniziare a lavorare”.

AMBIZIONE MASSIMA – “Sono qui con grande ambizione, so che ogni allenatore arriva qui per vincere. Sono consapevole di avere una grande responsabilità ma allo stesso tempo per me è un grande orgoglio essere qui. Il Milan è un Club universale, ho grande fiducia di poter contribuire a far continuare questa bella storia”.

IDEE E IDENTITÀ – “Il Milan ha sempre giocato un calcio offensivo, voglio costruire una squadra dominante e coraggiosa, una formazione in grado di vincere giocando bene, che renda orgogliosi i tifosi e dall’identità forte. Chi arriva al Milan lo fa per vincere, non possiamo nasconderci da questa verità. Mi aspetto di vedere le mie idee sul campo già dalla partita di esordio contro il Torino, ovviamente il nostro percorso inizia oggi e senza i Nazionali, non saremo perfetti da subito ma vogliamo esserlo il prima possibile”.

SULLA SQUADRA – “Sono qui anche perché credo nei giocatori che abbiamo a disposizione, ma abbiamo anche bisogno di qualche nuovo innesto. Ho studiato ciò che ha fatto la squadra durante la scorsa stagione, dovremo essere più equilibrati e aggressivi, lavorerò su questi aspetti. A livello difensivo dovremo migliorare collettivamente, i tanti gol subiti non sono stati un problema individuale ma dovremo cambiare atteggiamento per essere più reattivi e determinati”.

POSSIBILI NOVITÀ – “Abbiamo tante qualità ma dobbiamo migliorare la squadra in alcune posizioni di campo. Abbiamo bisogno di un attaccante con le caratteristiche giuste, se vogliamo giocare negli ultimi trenta metri dovrà essere forte in quella zona di campo. Conosciamo il tipo di giocatore che desideriamo, e vogliamo averlo a disposizione a breve. La fretta è nemica della perfezione, come ha detto Zlatan sappiamo chi e cosa vogliamo e arriverà al momento giusto”.

CAPITOLO SINGOLI – “Leão è un giocatore importante e decisivo. Mi aspetto un giocatore motivato e pronto, è giovane e ha grandi margini di crescita, io voglio aiutarlo a fare uno step ulteriore. Conto su tutti i giocatori presenti in rosa e Florenzi è uno di questi. Theo Hernández è un giocatore importantissimo per noi, possiamo utilizzare diversi sistemi di gioco per sfruttare le abilità dei nostri giocatori. Kalulu può giocare al centro della difesa o da terzino, è una possibilità in più per noi. Sono inoltre contento di avere a disposizione quasi tutti i difensori per iniziare dal primo giorno, tutti i giocatori saranno importanti. Il Milan Futuro è un passo nella direzione giusta, ho già avuto modo di osservare diversi ragazzi giovani e non avrò paura di farli giocare se hanno qualità”.