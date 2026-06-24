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Mondiali 2026

Frenata Inghilterra, solo 0-0 col Ghana. Croazia ancora in corsa

La nazionale di Tuchel non va oltre il pareggio contro il Ghana. La Croazia supera Panama grazie a Budimir e rilancia le proprie ambizioni nel girone.

Giu 24, 20262 Lettura
ROTTERDAM, NETHERLANDS - JUNE 14: Luka Modric of Croatia celebrates after scoring the team's fourth goal during the UEFA Nations League 2022/23 semifinal match between Netherlands and Croatia at De Kuip on June 14, 2023 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Stuart Franklin - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’Inghilterra manca l’appuntamento con la qualificazione anticipata e si ferma sullo 0-0 contro il Ghana nella seconda giornata del Gruppo L dei Mondiali 2026. Una prestazione opaca per la formazione guidata da Thomas Tuchel, incapace di trovare soluzioni contro l’organizzazione difensiva africana. Sorride invece la Croazia, che conquista il primo successo nel torneo battendo Panama 1-0 grazie a una rete di Ante Budimir e riaprendo completamente la corsa agli ottavi di finale.

Inghilterra senza idee, il Ghana resiste

I Tre Leoni mantengono il controllo del possesso per gran parte dell’incontro, ma faticano enormemente a creare occasioni nitide. Il 4-5-1 disegnato da Carlos Queiroz si rivela efficace nel chiudere gli spazi e limitare la qualità offensiva inglese.

Nel primo tempo l’occasione migliore capita a Declan Rice, che di testa non inquadra la porta sugli sviluppi di una bella iniziativa di Madueke. Harry Kane si accende soltanto nel recupero, trovando però la pronta risposta di Senaya. Nella ripresa l’ingresso di Bukayo Saka non cambia l’inerzia della gara: Bellingham resta ai margini del gioco e Kane continua a faticare contro la retroguardia ghanese.

Nel finale arrivano le emozioni più importanti. Adu sfiora il vantaggio per il Ghana, mentre dall’altra parte O’Reilly colpisce la traversa e Kane spreca clamorosamente sulla ribattuta. Lo 0-0 finale lascia entrambe le squadre a quota quattro punti e rinvia ogni verdetto all’ultima giornata.

Budimir regala il sorriso alla Croazia

Nel giorno della 200ª presenza in nazionale di Luka Modric, la Croazia ritrova il successo e rilancia la propria candidatura per il passaggio del turno. Contro Panama, però, la squadra di Zlatko Dalic deve soffrire più del previsto.

La prima grande occasione è infatti per i centroamericani, con Livakovic straordinario nel deviare sulla traversa il colpo di testa di Rodriguez. Dopo un primo tempo bloccato, il commissario tecnico croato cambia volto alla squadra inserendo Kramaric e Budimir all’intervallo.

La svolta arriva al 54’: Stanisic sfonda sulla fascia destra e serve un pallone perfetto per Budimir, che approfitta dell’uscita errata di Mosquera e deposita in rete il gol decisivo. Poco dopo Marco Pasalic sfiora il raddoppio in contropiede, mentre nel finale è ancora Livakovic a blindare il vantaggio con due interventi decisivi.

Con questo successo la Croazia sale a tre punti e si porta a una sola lunghezza dalla coppia di testa composta da Inghilterra e Ghana. Panama, invece, saluta il Mondiale con un turno d’anticipo.

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Redazione

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