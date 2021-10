Gasperini furioso:”In Italia abbiamo un problema arbitrale grandissimo”

“Sono stato espulso, ma non c’è stato un episodio, una protesta, una lamentela da parte di nessuno. In Italia abbiamo un problema arbitrale grandissimo: questi signori non mettono mai la faccia, non parlano. Non so cosa hanno visto quarto uomo e arbitro in campo, vengano anche loro in televisione a parlare e lo spieghino. La smettano di essere difesi e facciano i professionisti come lo siamo noi. Questa roba non ha senso e non parlo del risultato”. Non ci sta Giampiero Gasperini nel post partita di Atalanta-Udinese che “parla di problema gravissimo del calcio italiano” e commenta con toni duri il rosso per proteste che l’arbitro Marinelli ha esibito nei suoi confronti negli ultimi minuti del match.

LA GARA – “Abbiamo preso gol a tempo scaduto, nei minuti di recupero. C’è un po di rammarico, era una partita non facile ma siamo riusciti a sbloccarla. Forse nel momento migliore, dopo l’1-0, potevamo fare qualche cosa in più per chiuderla”

ROSA CORTA – “Non abbiamo alternative. Tre difensori fuori infortunati che contiamo di recuperare presto. Nonostante questo abbiamo sopperito bene dietro, abbiamo giocato sempre noi. Loro operavano di contropiede, ma non hanno creato tante occasioni. Poi c’è stato il calcio d’angolo alla fine ed è arrivato il gol. Ci è mancato l’ultimo passaggio, le partite bisogna chiuderle perché poi può bastare un corner, una mischia per perdere il risultato. In avanti abbiamo tante alternative e dobbiamo ruotare. Da chi subentra serve energia e precisione perché giochiamo ogni tre giorni. Ilicic fuori troppo presto? In panchina avevo Muriel, Piccoli e Miranchuk che è un giocatore su cui la società ha investito molto. Ci sono le capacità per sopperire a Ilicic. Con cinque sostituzioni devi avere una batteria importante. Giochiamo troppe partite, 7 in 21 giorni dopo che i ragazzi ne hanno giocate tre con le nazionali. Il calendario è assurdo non è che possiamo cavare la pelle a tutti quanti. Se hai delle alternative devi avere il coraggio di utilizzarle. Poi se pareggi la partita rimane il rammarico ma avevamo le energie per chiuderla”