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ROME, ITALY - MARCH 19: Gian Piero Gasperini, Head Coach of AS Roma, looks on prior to the UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between AS Roma and Bologna FC 1909 at Stadio Olimpico on March 19, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)
Roma

Gasperini lancia Roma-Inter:”Nerazzurri i più forti, ma il Como è vicino”

Set 14, 20261 Lettura

La Roma supera il Torino e Gian Piero Gasperini può sorridere per la prestazione dei giallorossi. Nel post-partita il tecnico ha analizzato la gara, sottolineando la qualità mostrata soprattutto nella prima frazione, per poi proiettarsi sul big match di sabato contro l’Inter, indicata come la squadra di riferimento della Serie A. Spazio anche ai singoli, con parole importanti per Malen, Dybala e Balerdi.

Gasperini soddisfatto dopo il Torino

«Il Toro ha fatto dei cambi importanti che hanno alzato il livello della gara. Noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo», ha spiegato Gasperini ai microfoni di DAZN. Il tecnico ha comunque individuato un aspetto sul quale la Roma può ancora crescere: «Come qualità negli ultimi 20 metri potevamo fare meglio, però abbiamo giocato sicuramente un’ottima gara». Indicazioni positive, dunque, in vista di un appuntamento che rappresenterà un test di livello superiore per misurare le ambizioni dei giallorossi.

Inter riferimento, ma Gasperini avvisa sul Como

Il pensiero va inevitabilmente a Roma-Inter. Gasperini riconosce il valore della formazione nerazzurra: «L’Inter è la squadra di riferimento del nostro campionato per tutti, è una squadra forte, secondo me la più forte». Il tecnico giallorosso, però, inserisce anche il Como tra le formazioni da tenere maggiormente in considerazione: «Io considero il Como molto vicino». La sfida con l’Inter diventa così un esame importante: «È un’occasione anche per noi per misurarci e vedere di far meglio rispetto alle ultime partite». Gasperini guarda inoltre agli impegni europei e alle possibili conseguenze sulla stagione: «La Champions toglierà molte energie, ma il rischio vero sono gli infortuni».

Malen e Dybala, poi l’elogio a Balerdi

Parole importanti anche per Malen e Dybala, una coppia che secondo Gasperini possiede caratteristiche particolarmente compatibili: «Oltre a essere forti individualmente si completano moltissimo, hanno incastri importantissimi che riescono a tradurre in gol». Ancora più significativo il giudizio su Balerdi. Gasperini lo definisce «un difensore forte, molto forte», sottolineandone fisicità, velocità e modernità nell’interpretazione del ruolo.

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