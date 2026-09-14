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IPA88537116 - Marcus Thuram of FC Internazionale celebrates after scoring a goal during Serie A Enilive 2026/27 football match between FC Internazionale and Udinese Calcio.
Serie A

Inter, rimonta show a San Siro: Udinese sconfitta 5-3! Nerazzurri in vetta

Set 14, 20262 Lettura

L’Inter batte l’Udinese 5-3 a San Siro al termine di una partita spettacolare e ricca di colpi di scena. I nerazzurri, sotto di due reti dopo appena 16 minuti, reagiscono con carattere e ribaltano completamente il match grazie ai gol di Carlos Augusto, Barella, Thuram, Esposito e Bonny. Per la squadra di Chivu arriva così la quarta vittoria consecutiva in Serie A e il primo posto in classifica insieme alla Roma.

Udinese avanti, poi la reazione dell’Inter

L’avvio è tutto dell’Udinese, che al 9’ sblocca la partita: Gomez crossa dalla destra e Abankwah, lasciato libero in area, supera Martinez di testa. L’Inter reagisce con Thuram, fermato da un ottimo Okoye, ma al 16’ arriva addirittura lo 0-2. Davis recupera palla su Diouf e serve Ekkelenkamp, bravo a inserirsi e a battere Martinez.

La tensione cresce e Kolarov, vice di Chivu, viene espulso per proteste. È però l’episodio che precede la riscossa nerazzurra. Al 26’ Carlos Augusto riapre la gara con uno splendido esterno sinistro dal limite, mentre al 35’ Barella completa la rimonta del primo tempo: il centrocampista recupera l’equilibrio dopo una caduta e fulmina Okoye con un preciso destro incrociato. All’intervallo è 2-2.

Thuram completa il ribaltone

Nella ripresa l’Inter aumenta il ritmo e al 57’ trova il sorpasso. Diouf si riscatta dall’errore del primo tempo, sfonda sulla destra e serve all’indietro Thuram, che con il piatto destro firma il 3-2.

I nerazzurri continuano ad attaccare e al 67’ trovano anche il poker: Zielinski riceve in area e appoggia di prima per Esposito, che da pochi passi non lascia scampo a Okoye. Il 5-2 arriva al 79’: Bonny, appena entrato, si vede respingere la prima conclusione dal portiere dell’Udinese, ma è rapidissimo sulla ribattuta e deposita il pallone in rete.

Nel recupero Gueye approfitta di una disattenzione della difesa interista e riduce il passivo, fissando il risultato sul definitivo 5-3.

Inter prima in classifica

Una vittoria pesante per l’Inter, soprattutto per il modo in cui è maturata. Dopo un inizio complicatissimo e il doppio svantaggio, la formazione di Chivu cambia volto e segna cinque reti, mostrando qualità offensiva e capacità di reazione.

Il successo contro l’Udinese vale la quarta vittoria consecutiva in Serie A e permette ai nerazzurri di raggiungere la Roma in testa alla classifica. San Siro può festeggiare una rimonta da otto gol complessivi, anche se le tre reti incassate lasciano a Chivu qualche indicazione su cui lavorare.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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