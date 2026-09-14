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Cristian Chivu Head Coach of FC Internazionale looks on during Coppa Italia 2025/26 Semi-Finals 2nd Leg football match between FC Internazionale and Como 1907 at San Siro Stadium in Milan, Italy
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Chivu difende Martinez:«Non è un problema». Poi l’allarme Stones

Set 14, 20262 Lettura

L’Inter batte l’Udinese a San Siro, ma Cristian Chivu non si lascia ingannare dal risultato. Il tecnico nerazzurro promuove la reazione della squadra dopo un avvio complicato, sottolineando però la necessità di correggere alcune leggerezze. Nel post-partita spazio anche alle rotazioni, alla gestione della rosa e alle condizioni di Stones, mentre in conferenza Chivu prende una posizione netta sul momento di Pepo Martinez: «Non è un problema e non lo sarà mai».

Chivu analizza la reazione dell’Inter

Il passaggio che non soddisfa Chivu riguarda soprattutto l’inizio della partita. «A parte i primi venti minuti, dove abbiamo provato a fare cose con poca energia, abbiamo reagito e abbiamo cacciato l’orgoglio e la voglia di non perdere», ha spiegato il tecnico.

L’Udinese è stata brava ad approfittare degli errori nerazzurri e Chivu non cerca attenuanti, pur ricordando il peso degli impegni europei: «La Champions ti succhia tanto». Alcune difficoltà sono nate da errori individuali, altre richiederanno invece un’analisi più approfondita da parte dello staff. «Devo riflettere su cosa non ho trasmesso io in settimana», ha aggiunto Chivu, ribadendo la volontà di continuare sulla strada intrapresa: «Non siamo perfetti e nemmeno vogliamo esserlo».

Rotazioni e allarme Stones

Uno degli obiettivi dell’allenatore è aumentare progressivamente le rotazioni senza compromettere gli equilibri della squadra. Chivu ha citato Bonny e Stankovic, mostrandosi soddisfatto del loro atteggiamento, ma ha ammesso anche il dispiacere per non essere riuscito a concedere minuti a Bisseck e Sucic.

La priorità resta coinvolgere il maggior numero possibile di giocatori, soprattutto quelli arrivati alla stagione senza una preparazione completa. Una gestione che comporta inevitabilmente qualche rischio. A preoccupare è soprattutto Stones: «Ha sentito qualcosa al flessore, faremo accertamenti». Gli esami chiariranno l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero.

Martinez, la difesa netta di Chivu

In conferenza stampa il tema principale diventa il rendimento di Pepo Martinez, finito sotto osservazione dopo alcuni errori. Chivu interviene con decisione in difesa del suo portiere. «Martinez non è un problema, non lo è mai stato e farà vedere il suo valore», ha dichiarato il tecnico, ricordando come nella passata stagione critiche simili fossero state rivolte a Sommer.

Chivu ribadisce la fiducia sia in Martinez sia in Provedel e invita a non trasformare ogni errore in un caso: «Gli errori li fanno tutti, li faccio anche io». Poi consegna direttamente il messaggio destinato a diventare il titolo della serata: «Pepo Martinez non è un problema e non lo sarà mai». 14Una presa di posizione forte con cui Chivu protegge il proprio giocatore e, allo stesso tempo, difende le gerarchie e l’equilibrio del gruppo nerazzurro.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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