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Premier League

Newcastle travolto a Elland Road: il Leeds cala il poker e firma una notte da incubo

Set 14, 20261 Lettura

Nel posticipo della 4^ giornata di Premier League sono scese in campo due squadre che fino ad ora ancora non avevano perso: Leeds-Newcastle. Nel Monday Night, ad Elland Road, per gli ospiti si mette subito male: si fa male nei primi minuti Nico costretto ad essere sostituito da Steur già al 19’ minuto è il preludio della serata in cui fanno festa i padroni di casa che calano un perentorio e sontuoso poker contro il Newcastle che segna solamente nel finale, proprio al 90’ minuto, il gol della bandiera con Tourè. I padroni di casa hanno dilagato andando già in rete alla mezz’ora grazie ad un autogol di Miley al 32’ minuto su conclusione di Tatanka. Poi dopo due minuti, al 34’ minuto, raddoppia Bogle, mentre in chiusura di primo tempo, al primo di recupero dopo il 45’ minuto, cala il tris Calvert-Lewine. Il Poker lo serve l’ex Milan e Napoli Okafor al minuto 59.

LEEDS-NEWCASTLE 4-1

Nel posticipo della 4^ giornata di Premier League, scendono in campo due squadre che finora non avevano ancora perso in campionato: ma il Leeds, tra le mura amiche regola con una prestazione perentoria ed un risultato senza appello il Newcastle. Nel Monday Night inizia subito male la serata di Elland Road per il Newcastle, che perde abbastanza presto per infortunio il centrocampista Nico, sostituito da Steur già al 19′ minuto, ed al 32′ minuto vanno sotto per un autogol di Miley, su conclusione del giapponese Tanaka. Nessuna reazione per il Newcastle, con il Leeds che raddoppia praticamente subito con Bogle, nel giro di 2 minuti, al 34′ minuto e segna ancora, calando il tris, con Calvert-Lewin a un passo dall’intervallo, in pratica al primo minuto di recupero dopo il 45′ minuto.

Nella ripresa Jaissle prova allora a scuotere il suo Newcastle con un triplo cambio: dentro Toure, Willock e Livramento al 58′ minuto, ma le già minime speranze di rimonta vanno definitivamente in fumo quando l’ex milanista ed ex napoletano Okafor cala il poker al minuto 59, facendo scorrere con largo anticipo i titoli di coda. A poco serve poi la rete firmata nel finale per gli ospiti da Touré, in chiusura di partita, al 90′ minuto: finisce 4-1 per il Leeds, che impone il primo stop in campionato al Newcastle che rimane fermo a quota 5 punti e lo stacca di tre lunghezze in classifica.

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