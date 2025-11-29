Il Milan vince di misura. Leao decisivo contro la Lazio

La Lazio vola a San Siro per cercare di mettere i bastoni tra le ruote ad un Milan che vuole disperatamente il primato in classifica, almeno momentaneo, per mettere pressione alle compagini rivali. Dopo appena due minuti Maignan è chiamato a fare gli straordinari parando il colpo di testa di GIla su assist di Basic. Un minuto più tardi è Saelemaekers che non sfrutta a dovere il taglio servito da Leao con il tiro deviato da Fofana. I ritmi aumentano e Isaksen prova ad approfittare di un piccolo errore di valutazione di Modric ma la sfera va alta sopra la traversa. Al 13’ i biancocelesti si rendono ancora pericolosi con un uno-due tra Basic e Zaccagni, i quali servono Isaksen che in una buona posizione non riesce a sfruttare la chance. Cinque minuti più tardi è Marusic a provare la conclusione ma Maignan para senza troppi problemi. Al 32’ Zaccagni si libera dalla marcatura di Tomori e tenta la conclusione sul secondo palo ma il portiere della squadra di casa è bravo a negare la gioia dell’1 a 0. Al 42’ si fa vedere in avanti la squadra guidata da Allegri: Bartesaghi mette in mezzo con Nkunku che spizza il pallone per Tomori che di destro per poco non porta in vantaggio i suoi. La ripresa ricomincia con la Lazio in avanti: Isaksen supera Bartesaghi e mette la sfera sui piedi di Zaccagni ma il Milan è fortunato a mantenere il risultato sullo 0 a 0. Al 52’ arriva la svolta della gara: Saelemakers fa partire l’azione con la sfera che finisce sui piedi di Fofana per poi arrivare a Tomori; il difensore rossonero crossa per Rafael Leao che gonfia la rete e fa gioire i suoi tifosi. Uno a zero a San Siro. Al 54’ Rabiot ci prova dalla distanza ma il pallone finisce fuori lo specchio della porta. Un minuto più tardi ha lo stesso esito il tentativo di Fofana con Provedel che era comunque in traiettoria. Non si ferma il Diavolo ed al 67’ Loftus-Cheek si inserisce bene tra le maglie laziali ma il suo colpo di testa termina fuori. Al 71’ Castellanos tenta di sorprendere la squadra di casa ma Maignan è bravo anche in questa occasione. Cinque minuti dopo è Saelemaekers a cercare il raddoppio ma Pellegrini salva il parziale. All’81’ è bravo Provedel a chiudere la porta davanti a Leao. La gara si accende con azioni da un lato e dall’altro: prima Basic ed in seguito Saelmaekers. Al 96′ arriva il check var da parte dell’arbitro per un tocco di mano di Pavlovic in area di rigore. Il direttore di gara sente qualche parola di troppo ed espelle il tecnico del Milan per proteste. Dopo 11 minuti l’arbitro conferma la decisione iniziale non concedendo il calcio di rigore alla Lazio. Vince la squadra guidata da Massimiliano Allegri in casa dopo più di 100 minuti di gioco.
Milan 1 – 0 Lazio
(Leao)
Il Milan vince di misura. Leao decisivo contro la Lazio
Bruno Bertucci
