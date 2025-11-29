Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Il Milan vince di misura. Leao decisivo contro la Lazio

Nov 29, 20252 Lettura
Team of AC Milan celebrating after a victory during the Italian Serie A football match between AC Milan and AS Roma on 2 of November 2025 at Giuseppe Meazza San Siro Siro stadium in Milan, Italy

La Lazio vola a San Siro per cercare di mettere i bastoni tra le ruote ad un Milan che vuole disperatamente il primato in classifica, almeno momentaneo, per mettere pressione alle compagini rivali. Dopo appena due minuti Maignan è chiamato a fare gli straordinari parando il colpo di testa di GIla su assist di Basic. Un minuto più tardi è Saelemaekers che non sfrutta a dovere il taglio servito da Leao con il tiro deviato da Fofana. I ritmi aumentano e Isaksen prova ad approfittare di un piccolo errore di valutazione di Modric ma la sfera va alta sopra la traversa. Al 13’ i biancocelesti si rendono ancora pericolosi con un uno-due tra Basic e Zaccagni, i quali servono Isaksen che in una buona posizione non riesce a sfruttare la chance. Cinque minuti più tardi è Marusic a provare la conclusione ma Maignan para senza troppi problemi. Al 32’ Zaccagni si libera dalla marcatura di Tomori e tenta la conclusione sul secondo palo ma il portiere della squadra di casa è bravo a negare la gioia dell’1 a 0. Al 42’ si fa vedere in avanti la squadra guidata da Allegri: Bartesaghi mette in mezzo con Nkunku che spizza il pallone per Tomori che di destro per poco non porta in vantaggio i suoi. La ripresa ricomincia con la Lazio in avanti: Isaksen supera Bartesaghi e mette la sfera sui piedi di Zaccagni ma il Milan è fortunato a mantenere il risultato sullo 0 a 0. Al 52’ arriva la svolta della gara: Saelemakers fa partire l’azione con la sfera che finisce sui piedi di Fofana per poi arrivare a Tomori; il difensore rossonero crossa per Rafael Leao che gonfia la rete e fa gioire i suoi tifosi. Uno a zero a San Siro. Al 54’ Rabiot ci prova dalla distanza ma il pallone finisce fuori lo specchio della porta. Un minuto più tardi ha lo stesso esito il tentativo di Fofana con Provedel che era comunque in traiettoria. Non si ferma il Diavolo ed al 67’ Loftus-Cheek si inserisce bene tra le maglie laziali ma il suo colpo di testa termina fuori. Al 71’ Castellanos tenta di sorprendere la squadra di casa ma Maignan è bravo anche in questa occasione. Cinque minuti dopo è Saelemaekers a cercare il raddoppio ma Pellegrini salva il parziale. All’81’ è bravo Provedel a chiudere la porta davanti a Leao. La gara si accende con azioni da un lato e dall’altro: prima Basic ed in seguito Saelmaekers. Al 96′ arriva il check var da parte dell’arbitro per un tocco di mano di Pavlovic in area di rigore. Il direttore di gara sente qualche parola di troppo ed espelle il tecnico del Milan per proteste. Dopo 11 minuti l’arbitro conferma la decisione iniziale non concedendo il calcio di rigore alla Lazio. Vince la squadra guidata da Massimiliano Allegri in casa dopo più di 100 minuti di gioco.

Milan 1 – 0 Lazio
(Leao)

Embed from Getty Images

0 Shares
Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza del bel gioco e dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose. Appassionato, inoltre, di Formula 1.

Articoli correlati

La Juventus batte 2 a 1 il Cagliari. Doppietta di Yildiz

Nov 29, 2025

Zaniolo trascina l’Udinese, il Genoa torna a vincere a Marassi

Nov 29, 2025

Le probabili formazioni della 13ª giornata di Serie A 2025/26

Nov 29, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.