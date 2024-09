Il programma della 5° giornata di Serie A, numeri e curiosità 

Dopo i posticipi di lunedì sera che hanno visto la vittoria dell’Udinese sul Parma, con i friulani in testa alla classifica, venerdì alle 18:30 torna la Serie A. L’anticipo è la sfida salvezza Cagliari-Empoli; per Nicola c’è Zappa in pole su Palomino, Deiola su Adopo e Piccoli su Lapadula. Azzi o Zortea? Contro il Napoli l’ha spuntata l’ex Frosinone, ma sarà in bilico fino all’ultimo. Nella formazione ospite Esposito può partire titolare a discapito di Solbakken. Colombo più di Pellegri. La sera c’è un’altra gara, Verona-Torino. Per Zanetti sempre tanti dubbi: 50-50 tra Daniliuc e Magnani. Con Harroui fuori, può ritrovare spazio dal 1’ Livramento. Suslov, Duda e Serdar non ce la fanno, è difficilissimo anche per Frese. Tengstedt in forma, favorito su Mosquera. In casa Torino Pedersen insidia Sosa, mentre Linetty più avanti di Tameze.

Sabato alle 15 Venezia-Genoa. La squadra di Di Francesco è ferma a 1 punto in campionato, con solo 1 gol fatto e ben 8 subiti. Per trovare la prima vittoria i veneti si affidano a bomber Pohjanpalo, supportato da Busio e Oristanio, con l’ultimo in vantaggio su Yeboah. Schingtienne in difesa più di Sverko. Per Gilardino solo uno tra Thorsby e Malinovskyi, Pinamonti insieme a Vitinha o Ekuban, col primo più probabile. Alle 18 uno dei più grandi big match che ci regala il nostro campionato: Juventus-Napoli. Dopo l’impegno in Champions, Thiago Motta dovrà sciogliere i dubbi in difesa tra Kalulu e Cabal, ma anche tra Gatti o Danilo, visto che l’italiano ha rimediato una distorsione col Psv. A centrocampo è una sfida apertissima tra Locatelli o Luiz, mentre Thuram rimane favorito su Mckennie. Nico Gonzalez e Yildiz dovrebbero partire sempre dal 1’ salvo sorprese. In casa Napoli ci sono Anguissa e Politano favoriti su McTominay e Neres. Alle 20:45 c’è Lecce-Parma. Per Gotti ballottaggio aperto tra Pierret e Coulibaly. Tre giocatori per un posto in attacco tra Morente, Oudin e Marchwinski. Occhio a Rebic, può essere titolare. Nel Parma non c’è tanto da segnalare, la formazione dovrebbe essere quella scesa in campo con l’Udinese.

Il turno delle 12:30 sarà Fiorentina-Lazio. Ranieri o Pongracic è il primo dubbio per Palladino, poi c’e Mandragora favorito su Bove e Cataldi su Adli. Nella Lazio Isaksen può essere titolare al posto di Tchaouna. Se Castellanos dovesse andare in panchina, Dia sarà la prima punta. A supporto può esserci Noslin. Altrimenti, solito binomio Dia-Castellanos, vincente finora. Alle 15 Monza-Bologna, con la squadra di Nesta salita a 3 punti dopo il pareggio con i Campioni d’Italia dell’Inter. Carboni favorito su Caldirola, Mota su Caprari. Per Italiano Posch leggermente davanti ad Holm, stesso discorso per Casale su Lucumì. Aebischer più di Moro e Ndoye di Odgaard. Pobega o Fabbian in dubbio fino alla fine. Alle 18 Juric fa il suo esordio sulla panchina della Roma sfidando l’attuale prima della classe, l’Udinese di Kosta Runjaic. La Roma può schierarsi con un 3-4-2-1, con la difesa a 3 titolare che dipenderà dagli allenamenti e da ciò che vedrà l’allenatore serbo. Sugli esterni Angelino se la gioca con El Shaarawy e Celik con Abdulhamid. I due mediani dovrebbero essere Koné e Cristante, mentre sulla trequarti sarà una sfida tra i due argentini – Dybala e Soulé – e Pellegrini. Altrimenti, 3-5-2 con Pellegrini arretrato e duo Dybala-Dovbyk. Per i bianconeri formazione come quella di Parma.

Domenica alle 20:45 l’altra sfida pesantissima di questa giornata è Inter-Milan. Inter che arriva dalla sfida al City terminata 0-0, una prova di grande determinazione nerazzurra. Il Milan viene invece dalla brutta sconfitta contro il Liverpool per 1-3 a San Siro, con Fonseca che può essere definito sulla graticola. Inzaghi con il dubbio Acerbi-De Vrij in difesa, ma anche quello a centrocampo tra Mkhitaryan e Zielinski. Anche Frattesi e Dumfries scalpitano per un posto da titolare, ma ci sono Barella e Darmian davanti. Nel Milan bisognerà capire le condizioni di Maignan, altrimenti ci sarà il 2005 Torriani. Emerson favorito leggermente su Calabria. Infine, Morata dovrebbe ritrovare il posto da titolare in campionato, a fargli spazio l’ex Roma Abraham.

Lunedì sempre alle 20:45 chiude la giornata il posticipo Atalanta-Como, con i bergamaschi che dovranno sopportare le scorie post Champions della sfida all’Arsenal di ieri sera. Ruggeri o Zappacosta, si deciderà in base alle forze utilizzate contro gli inglesi. Il 32enne potrebbe anche essere utilizzato al posto di Bellanova ma è meno probabile. De Ketelaere è in forma e quindi favorito su Pasalic. Per Fabregas Sergi Roberto più avanti di Mazzitelli e Cutrone su Belotti. Fadera può essere ancora titolare, a discapito di Da Cunha.