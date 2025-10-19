Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Tennis

Incredibile Sinner! Strapazza Alcaraz e incassa 6 mln in un’ora!

Il Six Kings Slam 2025 si è chiuso all’ANB Arena di Riyadh con una giornata di tennis spettacolare e due match di altissimo livello

Ott 19, 20251 Lettura
RIYADH, SAUDI ARABIA - OCT 18, 2025. Jannik Sinner competes in the Six Kings Slam at ANB Arena in Riyadh, Saudi Arabia. Image courtesy of Riyadh Season/Netflix

Non valeva per la classifica ATP, ma la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata tutt’altro che una semplice esibizione. Nell’atto conclusivo del Six Kings Slam a Riyadh, l’azzurro si impone con un netto 6-2 6-4, confermandosi bestia nera dello spagnolo negli eventi fuori circuito ufficiale. Il match ha rappresentato la prima sfida tra i due dopo la semifinale dello US Open 2023, che consegnò ad Alcaraz lo Slam e la vetta del ranking mondiale. Questa volta, però, è stato Sinner a imporsi con autorità, bissando il successo dell’edizione precedente del torneo saudita.

Un assegno milionario e un segnale forte per il finale di stagione

Oltre al prestigio, Sinner porta a casa un ricco premio da sei milioni di dollari, ma soprattutto invia un segnale chiaro in vista del finale di stagione. L’obiettivo, dichiarato, è quello di tornare a lottare per la prima posizione del ranking ATP, anche se il traguardo appare complesso: serviranno solo vittorie e qualche passo falso di Alcaraz. L’azzurro ripartirà dal torneo di Vienna, mentre il murciano ha in programma una settimana di riposo prima di rientrare in campo al Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Match perfetto di Sinner: solo sette game concessi

È stata la sesta vittoria di Sinner contro Alcaraz, e solo la seconda ottenuta senza cedere set, dopo la semifinale di Pechino nel 2023. L’altoatesino ha saputo approfittare di un errore iniziale dello spagnolo, conquistando subito tre palle break e strappando il servizio con un doppio fallo di Alcaraz sul 15-40.

Con un servizio solido e aggressivo, Sinner ha dominato il primo set chiudendolo 6-2 in appena 28 minuti. Più combattuta la seconda frazione, con un game maratona che ha visto Alcaraz annullare cinque palle break prima di cedere nel settimo gioco, decisivo per l’esito dell’incontro. Il match si è concluso in un’ora e 13 minuti, con l’azzurro in pieno controllo.

Nel match per il 3°/4° posto, disputato in apertura di giornata, Taylor Fritz (USA) ha conquistato la vittoria dopo il ritiro di Novak Djokovic (SRB). Lo statunitense si è aggiudicato il primo set al tiebreak in un’ora e 16 minuti, prima che Djokovic decidesse di non proseguire l’incontro. “Voglio scusarmi con il pubblico: abbiamo giocato un set incredibile, tra i più lunghi mai giocati”, ha dichiarato Djokovic al termine del match.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Sinner trionfa a Pechino: doppio 6-2 a Tien e secondo titolo al China Open

Ott 1, 2025

Alcaraz trionfa agli Us Open 2025 e torna numero 1 al mondo

Set 8, 2025

Sinner-Alcaraz, finale US Open 2025: data, orario e dove vederla in TV

Set 6, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.