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MILAN, ITALY - MARCH 11: Hakan Calhanoglu of FC Internazionale celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second Leg match between FC Internazionale Milano and Feyenoord at Stadio San Siro on March 11, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Carl Recine - UEFA/UEFA via Getty Images)
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Inter, doppia svolta Calhanoglu: torna in gruppo e si riapre il dossier rinnovo

Ott 2, 20261 Lettura

L’Inter prepara il recupero di uno dei giocatori più importanti del proprio centrocampo. Hakan Calhanoglu dovrebbe tornare completamente in gruppo all’inizio della prossima settimana, avvicinandosi così alla convocazione per la partita contro il Parma del 10 ottobre.

Il regista turco è fermo per un risentimento all’adduttore della coscia destra. Il problema gli ha impedito di partecipare a Roma-Inter e lo ha costretto a rinunciare agli impegni della propria nazionale. Il programma di recupero procede verso una fase decisiva. Se le risposte degli allenamenti saranno positive, Calhanoglu potrà rientrare gradualmente nel lavoro completo e mettersi a disposizione di Cristian Chivu.

Il peso nel centrocampo

L’assenza del turco priva l’Inter non soltanto del proprio principale regista, ma anche di una soluzione determinante sui calci piazzati e nelle conclusioni dalla distanza. Proprio una rete di Calhanoglu contro il Monza è stata scelta come miglior gol della Serie A per il periodo agosto-settembre, ulteriore conferma della sua capacità di decidere le partite anche fuori dall’area.  Chivu dispone di alternative numerose, ma nessuna replica perfettamente la combinazione di visione, gestione del ritmo e pericolosità offensiva del numero 20. Per questo l’obiettivo Parma acquista un peso particolare.

Il futuro da discutere

Parallelamente al recupero fisico, l’Inter deve affrontare la situazione contrattuale. Secondo Sky Sport, nelle prossime settimane è previsto un incontro con l’agente del giocatore per valutare un eventuale rinnovo. L’accordo attuale scade il 30 giugno 2027. Non esiste quindi un’emergenza immediata, ma la società deve decidere se prolungare il rapporto oppure iniziare a pianificare una successione tecnica.

Calhanoglu resta centrale nel progetto, ma età, durata del contratto e sostenibilità economica renderanno necessaria una valutazione complessiva. La prima priorità, intanto, è il campo: recuperare il regista per la ripresa del campionato.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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