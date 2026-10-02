Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
THESSALONIKI, GREECE - OCTOBER 01: Virgil van Dijk of Netherlands scores his teams first goal during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Greece and Netherlands at Toumba Stadium on October 01, 2026 in Thessaloniki, Greece. (Photo by Milos Bicanski - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations League

Portogallo show senza CR7: primo sorriso per la Germania, l’Olanda rimonta la Grecia

Ott 2, 20262 Lettura

Serata ricca di gol e risultati pesanti in Nations League. Il Portogallo, privo di Cristiano Ronaldo, non sbaglia contro la Danimarca e si impone 4-2, consolidando il primato nel gruppo A4. Sorride anche la Germania di Jürgen Klopp, che trova la prima vittoria battendo 2-0 la Serbia. Spettacolo tra Grecia e Olanda, con gli Oranje capaci di rimontare da 0-2 fino al 2-2.

Portogallo senza freni

Partenza aggressiva del Portogallo, avanti dopo appena 13 minuti con Cancelo su assist di Gonçalo Ramos. La Danimarca reagisce e al 23’ trova il pareggio con uno splendido destro a giro di Damsgaard, ma appena due minuti più tardi Gonçalo Ramos riporta avanti i lusitani.

Nella ripresa Hojlund firma il 2-2 in contropiede, senza però spegnere la squadra di Jorge Jesus. Vitinha segna il 3-2, poi all’87’ João Félix mette al sicuro il risultato per il definitivo 4-2. Una risposta importante del Portogallo dopo le tensioni legate al caso Cristiano Ronaldo.

Galles, colpo contro la Norvegia

Nel gruppo A4 arriva anche la prima vittoria del Galles, che supera 2-1 la Norvegia. Gli scandinavi partono meglio e sbloccano il risultato con Bobb, ma James ristabilisce l’equilibrio al 38’.

La svolta arriva subito dopo l’intervallo: Heggem viene espulso e lascia la Norvegia in dieci uomini. Al 48’ Neco Williams completa la rimonta gallese. Il Portogallo sale così a 9 punti, mentre Danimarca, Norvegia e Galles restano tutte ferme a quota 3.

Klopp trova la prima vittoria

Nel gruppo A2 può finalmente festeggiare anche la Germania di Jürgen Klopp. Il ct schiera Woltemade dal primo minuto al centro dell’attacco e la Mannschaft supera 2-0 la Serbia all’Allianz Arena.

A sbloccare la gara è Bischof nel primo tempo, mentre intorno all’ora di gioco Wirtz firma il raddoppio che chiude definitivamente i conti. Per la Serbia è invece la terza sconfitta consecutiva in Nations League.

L’Olanda rimonta la Grecia

Finisce 2-2 tra Grecia e Olanda al termine di una partita dai due volti. Gli ellenici dominano la prima parte e vanno all’intervallo avanti di due reti grazie a Ioannidis e Masouras. La Grecia perde però Tzolis per infortunio nelle battute iniziali.

Nella ripresa Xavi cambia volto agli Oranje e arriva la reazione. Van Dijk accorcia al 59’, poi Tijjani Reijnders completa la rimonta fissando il risultato sul 2-2. La Grecia conserva il comando del gruppo con 7 punti, davanti all’Olanda a 5 e alla Germania a 4. Serbia ancora ultima a quota zero.

0 Shares
Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

Articoli correlati

Cristiano Ronaldo lascia il Portogallo: rottura totale con Jorge Jesus

Ott 1, 2026

Spagna altro show: Yamal trascina la Roja. Gordon e Kane lanciano l’Inghilterra

Set 30, 2026

Italia show in Turchia: poker azzurro a Bursa, Esposito e Kayode protagonisti

Set 28, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.