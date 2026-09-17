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MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 08: Lautaro Martinez of Internazionale looks on during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and FC Internazionale Milano at Estadio Santiago Bernabeu on September 08, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun - UEFA/UEFA via Getty Images)
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Inter, Lautaro torna per la Roma: all’Olimpico il Toro ha numeri impressionanti

Set 17, 20261 Lettura

Christian Chivu ha gestito uomini e minuti pensando anche a questa partita. Ora è arrivato il momento di Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter è pronto a tornare protagonista contro la Roma nello scontro diretto tra le due squadre che guidano la Serie A a punteggio pieno.  Una presenza che assume ancora più valore dopo le notizie arrivate dall’infermeria nerazzurra.

Lautaro diventa ancora più importante

L’Inter arriverà all’Olimpico senza Calhanoglu e Stones. Il turco è alle prese con un problema all’adduttore, mentre per il difensore inglese gli esami hanno evidenziato un problema muscolare che lo costringerà a saltare la partita.  Chivu perde così qualità ed esperienza in due zone differenti del campo. La presenza del capitano diventa quindi una certezza attorno alla quale costruire la partita.

Il Toro conosce l’Olimpico

I precedenti di Lautaro nella Capitale rappresentano inoltre un motivo di fiducia per l’Inter. L’argentino ha spesso trovato terreno favorevole all’Olimpico e possiede numeri positivi anche nelle sfide contro le squadre allenate da Gasperini. Ma sabato il compito sarà particolarmente complicato.

La Roma ha vinto tutte le prime quattro partite e Gasperini ha rapidamente dato alla squadra un’identità aggressiva. L’Inter dovrà quindi trovare il modo di superare la prima pressione giallorossa e portare palloni puliti verso i propri attaccanti.

Capitano nella notte più importante

A settembre nessuna partita può essere decisiva per lo Scudetto. Roma-Inter può però cambiare la vetta della classifica e soprattutto fornire le prime indicazioni concrete sui rapporti di forza del campionato. Chivu arriva all’Olimpico con qualche problema in più del previsto. Ma recupera l’uomo al quale l’Inter continua ad affidarsi quando il livello delle partite si alza. Lautaro torna. E contro la Roma il Toro sarà nuovamente al centro dell’Inter.

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