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Amichevoli da dimenticare per le big: Juventus e Napoli ko, Milan raggiunto al 90’

Ott 2, 20261 Lettura

La sosta per le nazionali consegna una giornata poco incoraggiante alle grandi della Serie A. Juventus e Napoli hanno perso i rispettivi test, mentre il Milan non è andato oltre l’1-1 contro il Padova.

Risultati da interpretare con prudenza, considerando l’elevato numero di assenti e il carattere sperimentale delle partite. Le indicazioni, tuttavia, non possono essere ignorate dagli allenatori in vista della ripresa del campionato.

La Juventus è stata sconfitta 1-0 dalla Cremonese allo Juventus Training Center. A decidere l’incontro è stato Federico Bonazzoli al 12’, con i bianconeri incapaci di recuperare nonostante la presenza di elementi come Bremer, Gatti, Cambiaso, Kolo Muani e McKennie.

Napoli senza risposta

Ancora più netto il risultato maturato nel test del Napoli. L’Avellino si è imposto 2-0 con le reti di Venturi e Di Maggio, approfittando di una squadra azzurra priva di numerosi nazionali e giocatori in fase di recupero.

Per lo staff partenopeo la partita serviva soprattutto a verificare la condizione degli uomini rimasti al centro sportivo. Il risultato evidenzia però la difficoltà delle seconde linee nel produrre occasioni e mantenere intensità senza i principali riferimenti tecnici.

Il Napoli dovrà ripartire il 10 ottobre contro il Frosinone, appuntamento al quale spera di arrivare recuperando almeno una parte degli indisponibili.

Il Milan si fa raggiungere

Il Milan è passato in vantaggio contro il Padova al 69’ con Ossola, ma ha subito il pareggio di Sgarbi al 90’. Un finale che lascia qualche rimpianto, sebbene anche in questo caso il risultato debba essere letto nel contesto di una formazione profondamente rimaneggiata.

Nello stesso programma di test, il nuovo Parma di Alberto Gilardino ha pareggiato 1-1 con la Virtus Entella: Romero ha segnato per gli emiliani, Guiu ha risposto nella ripresa.

Le amichevoli non assegnano punti e raramente anticipano fedelmente quanto accadrà in campionato. Per Juventus, Napoli e Milan rappresentano però un richiamo immediato sulla profondità delle rispettive rose.

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