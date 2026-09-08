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TURIN, ITALY - FEBRUARY 25: Manuel Locatelli of Juventus celebrates scoring his team's first goal from the penalty spot during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg match between Juventus and Galatasaray A.S. at Juventus Stadium on February 25, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)
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Juventus, altra tegola! Locatelli si opera, lunghissimo stop per il capitano

Set 8, 20261 Lettura

La Juventus perde Manuel Locatelli e deve fare i conti con una nuova pesantissima assenza. Il centrocampista e capitano bianconero, uscito dolorante dalla sfida contro il Milan all’Allianz Stadium, ha riportato una lesione al menisco del ginocchio destro. Gli accertamenti effettuati al J|Medical hanno portato alla decisione di procedere con un intervento chirurgico: per Locatelli si prospetta uno stop di almeno tre mesi, con il ritorno in campo che non dovrebbe avvenire prima dell’inizio del 2027.

Gli esami e la decisione di operare

Il problema è emerso dopo la gara casalinga contro il Milan, quando Locatelli aveva lasciato il campo accusando dolore nella zona esterna del ginocchio destro. Gli esami clinici hanno evidenziato la lesione al menisco, rendendo necessario l’intervento chirurgico. Il capitano della Juventus sarà operato nel pomeriggio all’Hopital Privé Jean Mermoz di Lione dallo specialista Sonnery Cottet, già punto di riferimento per altri giocatori bianconeri alle prese con seri problemi al ginocchio.

Spalletti perde un altro leader

Per la Juventus si tratta di una tegola particolarmente pesante. Locatelli si aggiunge infatti a una lista di indisponibili che comprende anche Kenan Yildiz e Khephren Thuram, entrambi costretti a ricorrere all’intervento chirurgico. L’assenza del capitano riduce ulteriormente le alternative a disposizione di Luciano Spalletti, che dovrà ridisegnare il centrocampo nelle prossime settimane.

Le prime indicazioni sui tempi di recupero non invitano all’ottimismo: Locatelli resterà fuori almeno tre mesi e, secondo quanto filtra dall’ambiente juventino, difficilmente tornerà a disposizione prima dell’inizio del 2027. Un’assenza destinata quindi a pesare sul percorso stagionale della Juventus, chiamata ora a trovare nuove soluzioni in una fase già condizionata dall’emergenza infortuni.

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