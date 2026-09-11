Juventus, Spalletti cambia: nuova coppia pronta contro il Sassuolo

La Vecchia Signora sta cercando una soluzione per l’attacco dato le varie assenze. Vediamo come potrà essere schierato l’attacco e il resto della squadra…

IL RUOLO DI KOLO MUANI

Randal Kolo Muani è sicuramente l’attaccante su cui Spalletti punterà. In conferenza stampa post Juve-Milan, il mister ha parlato dell’attaccante francese e ha ribadito la sua fiducia in lui. Infatti ha anticipato che sarà titolare nella sfida contro il Sassuolo.

Randal è stato fortemente voluto dall’ambiente Juve, soprattutto per l’amore che ha dimostrato verso la maglia, ora però quell’amore lo deve riversare in campo e essere decisivo.

UN ALTRO ATTACCANTE

La dirigenza bianconera negli ultimi giorni di mercato ha voluto allargare il reparto offensivo prendendo in prestito secco Nick Woltemade dal Newcastle. Il giocatore tedesco è un attaccante molto alto e atipico.

Nonostante la sua altezza, è un giocatore molto tecnico che può effettuare diversi ruoli non solo la punta. Spalletti pensa, infatti, che il giocatore francese e il giocatore tedesco possano giocare insieme, difatti negli ultimi minuti di Milan Juventus hanno giocato insieme.

IN VISTA DEL SASSUOLO

La partita di domenica sarà un ottimo test, soprattutto per la coppia in attacco. Molto probabilmente Woltemade svolgerà il ruolo di trequartista mentre Kolo Muani farà la punta. A centrocampo ancora non si sa con certezza chi saranno i titolari apparte Douglas Luiz ormai pietra miliare di questa Juventus.

In difesa dovrebbero essere confermati i soliti e in porta Vicario. Riusciranno questi due attaccanti ad avere un peso offensivo notevole? Oppure per l’ennesima partita la Vecchia Signora dovrà sperare in qualcun altro?