Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
IPA87771274 - Donyell Malen of AS Roma during AS Roma vs ACF Fiorentina, Italian soccer Serie A match in Rome, Italy, August 24 2026
Roma

La Roma è tornata tra le grandi: la Champions riaccende il sogno

Set 9, 20261 Lettura

Centoundici partite giocate e centoquarantotto gol realizzati. Vedere la propria squadra in Champions League è un’emozione indescrivibile. Dalla musichetta alle compagini europee passando per tutti gli stadi più importanti, partecipare alla competizione più importante del continente – questa volta al tavolo dei grandi – ha dato il via ad un potenziale circolo virtuoso. Dal 1983 – quando ancora si chiamava Coppa dei Campioni – la Roma ha giocato per questo trofeo ben tredici volte, quest’anno sarà la quattordicesima. L’esordio avverrà giovedì alle ore 18.45 ad Istanbul per affrontare il Fenerbahce, non un avversario da prendere sotto gamba.  La compagine guidata da Gian Piero Gasperini ci arriva con l’entusiasmo alle stelle per un inizio spumeggiante in campionato ed un tifo  pazzesco che accompagnerà la squadra in tutta Europa. Tutti hanno negli occhi alcune delle partite più emozionanti dei capitolini come il 2 a 0 rifilato al Lione o il netto 3 a 0 al Barcellona degli extra-terrestri che ha ampliato il bagaglio dei sogni dei sostenitori giallorossi. La festa per la gara contro il Liverpool e quella finale che non è arrivata veramente per un soffio. Un’assenza lunga anni ma da quei giorni la Roma è maturata. La vittoria della Conference League ha donato certezze, la finale di Europa League persa è stata la conferma di come questa squadra ha un’anima ed un carattere da non sottovalutare. I tifosi sono pronti e gli addetti ai lavori non vedono l’ora di vedere questa compagine all’opera per dar fastidio a qualsivoglia tipo di avversario per la conquista della Coppa dalle Grandi Orecchie. Sembra superfluo citare il miglior marcatore di sempre in questa competizione con la maglia giallorossa: Francesco Totti ha fatto gioire la propria gente per ben 17 volte; al secondo posto si trova Edin Dzeko con 15 centri mentre il gradino più basso del podio è condiviso tra Daniele De Rossi e Mirko Vucinic con 8 gol a testa. Daniele De Rossi è il calciatore con maggior numero di presenze in Champions League (63 presenze) seguito da Francesco Totti (57) e Christian Panucci (38). Numeri che aspettano di essere stravolti da tempo, l’attesa per delle nuove storie da scrivere. Pagine importanti, piene di emozioni. La Roma è tornata in Champions League.

 

 

0 Shares
Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

Articoli correlati

Roma, la corsa di Gasperini sotto la Sud: una storia che si rinnova

Set 6, 2026

Roma da impazzire: Atalanta ribaltata al 90’, Soulè fa esplodere l’Olimpico

Set 5, 2026

Roma, colpo De Roon: Gasperini ritrova il suo fedelissimo

Ago 30, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.