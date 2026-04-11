L’Arsenal trema, il Liverpool non sbaglia e il Brighton sogna l’Europa

Nelle partite del sabato della 32^ giornata di Premier League, brutta battuta d’arresto per l’Arsenal di Arteta sconfitto in casa dal Bournemouth: per i padroni di casa inutile la rete su rigore di Gyokeres che al 35’ minuto del primo tempo aveva pareggiato i conti dopo il vantaggio iniziale degli ospiti con Kroupi. Al 29’ minuto della ripresa la rete di Scott per il definitivo 2-1 del Bournemouth. Con questa sconfitta i Gunners, primi in Premier, restano fermi a 70 punti in classifica, nove in più del City che però ha due partite in meno, più lo scontro diretto da disputare tra le mura amiche. Successo importante per la classifica del Liverpool, che ad Anfield ha battuto il Fulham con un netto 2-0 ottenuto già nel primo tempo. I Reds sono passati in vantaggio al 36’ minuto con un gol di Rio Ngumoh su un preciso assist di Florian Wirtz, e hanno raddoppiato al 40’ minuto grazie a Mohamed Salah, servito da Cody Gakpo. Il Fulham non è riuscito a reagire nella ripresa e con questo ko resta nella parte centrale della classifica. Spettacolare pareggio per 2-2 tra Brentford ed Everton. Il Brighton si impone contro il Burnley per 2-0. Questi risultati consentono a Brentford, Everton e Brighton di restare in corsa per un posto in Europa nella prossima stagione, mentre il Burnley penultimo vede avvicinarsi sempre di più la retrocessione.

ARSENAL-BORNEMOUTH 1-2

Nella partita delle 13.30 che apre il sabato calcistico in Premier League, 32^ giornata, arriva una inaspettata battuta d’arresto dell’Arsenal contro il Bournemouth: gli uomini di Iraola hanno battuto i Gunners tra le mura dell’Emirates per 2-1. I sigilli di Kroupi e di Scott hanno vanifcato il rigore di Gyokeres e soprattutto hanno riaperto la corsa al titolo in Premier League. L’inciampo dei londinesi rischia infatti di pesare in ottica Premier, vista la distanza che si fa sempre più sottile con il Manchester City (attualmente secondo in classifica) che ha due gare in meno rispetto alla capolista.

LIVERPOOL-FULHAM 2-0

Il Liverpool non sbaglia contro il Fulham e allunga sulle inseguitrici, avvicinandosi a -2 dall’Aston Villa quarto. Atmosfera emozionante, con il pubblico che omaggia Salah e Robertson – partenti a fine campionato – con cori e applausi. In campo è quasi un monologo dei Reds. È di Gakpo il primo squillo, con una rasoiata al 20′ minuto che di poco non inquadra la porta. La reazione degli ospiti è affidata a un tiro di Bobb, che Mamardashvili è attento a respingere. Nel finale di primo tempo, il Liverpool prende il largo. Ngumoha prende palla a sinistra, un paio di finte su Castagne e poi destro a giro chirurgico sul palo lontano al 36′ minuto. Quattro minuti più tardi, Salah raddoppia in modo simile: al termine di un’azione dalla sinistra, Gakpo appoggia per l’egiziano che di prima intenzione pesca l’angolino. La ripresa è di gestione, per i Reds che non rischiano quasi nulla. L’unica chance concreta per il Fulham arriva nel finale, con Smith Rowe che non trova la porta col piatto destro a centro area. Finisce 2-0, con tanto di standing ovation per Salah.

BRENTFORD-EVERTON 2-2

Il Brentford vede sfumare il possibile sorpasso al Chelsea al sesto posto contro l’Everton, che pareggia in pieno recupero. Apre le danze Thiago, trasformando il calcio di rigore procurato dall’uscita avventata di Pickford su Shade dopo soli 3 minuti di gioco. Il pareggio lo firma Beto di testa sul cross di Gueye al 26′ minuto. Poi è ancora Thiago a rompere l’equilibrio deviando in modo decisivo la conclusione da fuori di Kayode al 76′ minuto. Rovina la festa Dewsbury-Hall, al tramontare della partita, al minuto 91, quando raccoglie un rimpallo in area e infila un incolpevole Kelleher con un diagonale secco da distanza ravvicinata.

BURNLEY-BRIGHTON 0-2

Il Brighton prosegue la sua corsa verso un piazzamento europeo con la quinta vittoria nelle ultime sei partite di campionato, regolando il Burnley con un secco 2-0 al Turf Moor e centrando così il primo doppio successo nella massima serie contro i Clarets. Il vantaggio dei Seagulls è arrivato proprio allo scadere del primo tempo, con la difesa del Burnley immobile che ha permesso a Mats Wieffer di inserirsi in area e finalizzare il cross di Pascal Gross. La squadra di Scott Parker è rientrata in campo con maggiore convinzione, e ha alzato i ritmi e l’intensità alla ricerca del pareggio, ma Bashir Humphreys si è visto annullare un gol per una posizione di fuorigioco dopo che Verbruggen aveva respinto corto una punizione di Ward-Prowse proprio sui suoi piedi. Il Brighton, invece, ha gestito senza troppi patemi il vantaggio, portando a casa tre punti che lo proiettano momentaneamente all’ottavo posto, a sole tre lunghezze dal sesto, e ha chiuso i conti nei minuti di recupero con la doppietta di Wieffer, bravo a segnare dal limite dell’area. La sconfitta non cambierà il destino del Burnley, che quasi certamente retrocederà a fine campionato, a meno che non riesca ad inanellare una clamorosa serie di vittorie da qui alla fine.