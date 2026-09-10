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NAPLES, ITALY - SEPTEMBER 09: Martin Odegaard of Arsenal celebrates scoring his teams first goal with Bruno Guimaraes during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between SSC Napoli and Arsenal FC at Stadio Diego Armando Maradona on September 09, 2026 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)
Champions League

Napoli, debutto amaro in Champions: Odegaard firma il colpo dell’Arsenal

Set 10, 20262 Lettura

Nonostante i due stop consecutivi del Napoli contro Como e Inter in campionato, la rosa di Massimiliano Allegri si è dimostrata solida e compatta contro l’Arsenal di Arteta. Il tecnico livornese si è presentato con un classico 4-3-3 in presenza di Gilmour a centrocampo al posto di McTominay alle riprese da una leggera aritmia a seguito di un intervento di ablazione riuscito.

Al 14’ il belga De Bruyne crea la prima opportunità del Napoli con un tiro dalla distanza, ma Raya respinge con qualche difficoltà. Dopo 7 minuti arriva la prima vera palla gol della partita per l’Arsenal: Saka scodella in mezzo per Eze, il quale di testa fornisce uno splendido assist per Merino, che di testa impatta bene con il pallone. Bene Meret tra i pali a deviare il pallone in calcio d’angolo. Dopo uno scambio tra giocatori, la formazione inglese si trova in area con un Napoli difensivamente schierato. Il terzino White ha la possibilità di portare i suoi in vantaggio, ma il tiro è debole e centrale e Meret blocca ancora una volta. Sul finale del primo tempo, c’è tempo per un’altra azione pericolosa dei Gunners: Saka in area di rigore ha solo il portiere avversario da battere, ma l’esterno calcia alle stelle, sprecando una chance clamorosa per i compagni.

Nella ripresa premono forte ancora gli ospiti con Hincapié, il quale da pochi passi calcia alto dopo essere stato perfettamente servito da White. Al 75’ arriva la svolta definitiva della partita: dopo uno scambio rapido Ødegaard prova il tiro da fuori area e fa centro, con il pallone che scheggia prima il palo e finisce successivamente in rete, portando in vantaggio l’Arsenal. La difesa del Napoli si è fatta cogliere impreparata, con l’estremo difensore che non ha potuto nulla, nonostante il tentativo di tuffo. Dopo 10 minuti gli inglesi ripartono in contropiede: Madueke tira addosso al portiere, e Tzolis centra in pieno Rafa Marín, salvando di fatto il possibile doppio svantaggio.

Nel finale di partita Neres avvia una triangolazione che coinvolge Vergara e De Bruyne, con quest’ultimo che crossa in mezzo per cercare qualche compagno in area, ma non trova nessuno, non riuscendo così a sfruttare a pieno l’azione creata.

Termina così la sfida, con l’Arsenal che sbanca il Maradona per 0-1. Terza sconfitta consecutiva per il Napoli di Massimiliano Allegri dopo Como e Inter. Gli azzurri sono stati bravi a non affondare, ma alcune dinamiche di gioco potevano sicuramente essere sfruttate diversamente. I Gunners salgono a quota tre punti, ottenendo anche un clean-sheet. Ora si fa dura per Di Lorenzo e compagni, che dovranno cambiare completamente rotta per cancellare questo periodo di paura, a partire dalla prossima sfida in casa contro il Bologna, in programma domenica alle ore 18:00.

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