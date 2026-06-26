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Mondiali 2026

Olanda prima nel girone F: Tunisia ko 3-1, Giappone e Svezia ai sedicesimi

Gli Oranje chiudono in vetta il gruppo F grazie al successo sui tunisini. Pari tra Giappone e Svezia: entrambe avanzano alla fase a eliminazione diretta.

Giu 26, 20262 Lettura
ROTTERDAM, NETHERLANDS - SEPTEMBER 04: Denzel Dumfries of the Netherlands celebrates scoring his team's first goal with teammates during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Netherlands and Poland at De Kuip on September 04, 2025 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’Olanda rispetta il pronostico, supera 3-1 la Tunisia e conquista il primo posto del girone F ai Mondiali 2026. La formazione guidata da Koeman indirizza la sfida già nei primi minuti grazie all’autorete di Skhiri e al sigillo di Brobbey, prima di chiudere definitivamente i conti nella ripresa con Van Hecke. Nell’altra gara del gruppo, Giappone e Svezia pareggiano 1-1, risultato che consente a entrambe di qualificarsi ai sedicesimi di finale.

Olanda devastante in avvio, Tunisia mai davvero in partita

Gli Oranje partono con il piede sull’acceleratore e dopo appena due minuti sbloccano il risultato: il cross basso di Dumfries viene deviato nella propria porta da Skhiri, che sorprende il proprio portiere per l’1-0. La pressione olandese non si ferma e al 7’ arriva il raddoppio con Brobbey, bravo ad anticipare tutti sugli sviluppi di una punizione dopo la sponda aerea di Van Dijk.

La squadra di Koeman continua a controllare il possesso e sfiora anche il tris con Gravenberch e Malen, senza però trovare il colpo del definitivo ko prima dell’intervallo.

La Tunisia prova a riaprire il match al 54’, quando Mastouri svetta di testa su corner battuto da Mejbri e firma il 2-1. L’illusione dura però pochissimo: otto minuti più tardi è Van Hecke a ristabilire le distanze, ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo, finalizzando l’assist di Reijnders per il definitivo 3-1. Nel finale gli Oranje amministrano con maturità il vantaggio e chiudono il girone al comando con sette punti. Agli ottavi li attende ora il Marocco, in una delle sfide più affascinanti della fase a eliminazione diretta. Mondiale invece da dimenticare per la Tunisia, eliminata con tre sconfitte in altrettante gare.

Giappone e Svezia si dividono la posta: qualificazione per entrambe

Ad Arlington il primo tempo offre poche emozioni e tanti errori tecnici. Il Giappone cresce con il passare dei minuti e va vicino al vantaggio con Maeda, mentre la Svezia perde Hien per un problema muscolare poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa i nipponici aumentano i giri del motore e al 56’ trovano il meritato vantaggio grazie a una splendida azione corale finalizzata da Maeda, servito dopo il dialogo tra Doan e Ueda. La reazione svedese è immediata: al 62’ Elanga inventa un magnifico sinistro a giro dai venti metri che vale l’1-1.

Nel finale è la Svezia a cercare con maggiore convinzione il gol della vittoria, ma il Giappone resiste e difende un pareggio prezioso. La squadra di Moriyasu chiude così al secondo posto con cinque punti e affronterà il Brasile ai sedicesimi, mentre la formazione di Potter stacca il pass grazie alla graduatoria delle migliori terze.

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Redazione

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