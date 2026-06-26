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Mondiali 2026

Turchia, vittoria d’orgoglio: 3-2 agli USA. Australia avanti, Paraguay in attesa

Gli uomini di Montella chiudono il Mondiale con un successo prestigioso contro gli Stati Uniti. Pari senza reti tra Australia e Paraguay: i Socceroos passano da secondi, i sudamericani sperano tra le migliori terze.

Giu 26, 20262 Lettura
PRISTINA, KOSOVO - MARCH 31: Kerem Aktuerkoglu of Turkiye celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Kosovo and Türkiye at Fadil Vokkri Stadium on March 31, 2026 in Pristina, Kosovo. (Photo by Armando Babani - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Turchia saluta i Mondiali 2026 con una vittoria di prestigio, superando 3-2 gli Stati Uniti nell’ultima giornata del girone D. Nonostante l’eliminazione già maturata, la formazione di Vincenzo Montella offre una prova di carattere e ritrova finalmente efficacia sotto porta grazie ai gol di Guler, Yilmaz e Ayhan, autore della rete decisiva nei minuti di recupero. Gli USA, già certi del primo posto, archiviano la sconfitta e si preparano ora alla sfida dei sedicesimi contro la Bosnia. Nell’altra gara del gruppo, Australia e Paraguay pareggiano 0-0: gli oceanici centrano la qualificazione da secondi, mentre i sudamericani attendono la conferma del passaggio del turno come una delle migliori terze.

La Turchia reagisce e piega gli USA nel recupero

L’avvio sorride agli Stati Uniti, che passano in vantaggio dopo pochi minuti con Trusty, bravo a sfruttare uno schema su calcio d’angolo e a sorprendere Cakir sul secondo palo. La risposta della Turchia è però immediata. Al 10’ Arda Guler finalizza un perfetto inserimento centrale sull’assist di Yilmaz e firma il suo primo gol nella competizione.

La squadra di Montella continua a spingere e alla mezz’ora completa la rimonta con Yilmaz, favorito da una deviazione vincente sul tentativo di Kokcu dopo un cross di Elmali. Prima del gol turco era stato annullato il possibile vantaggio americano firmato da McKenzie per posizione di fuorigioco.

Nella ripresa gli USA cambiano ritmo e trovano subito il pareggio con Berhalter, che al 49’ batte Cakir con una conclusione precisa dalla distanza. Poco dopo rientra anche Pulisic, vicino al gol in due occasioni, ma il portiere turco si oppone con due interventi decisivi, aiutato anche dal palo. Quando il pareggio sembra ormai definitivo, al 90’ arriva il guizzo di Ayhan, che sfrutta una grave disattenzione difensiva statunitense e firma il definitivo 3-2, regalando alla Turchia un successo utile almeno per chiudere il torneo con una nota positiva.

Australia-Paraguay, pari senza reti che vale la qualificazione

A Santa Clara prevalgono prudenza e calcoli. Australia e Paraguay si dividono la posta con uno 0-0 che soddisfa soprattutto i Socceroos, qualificati ai sedicesimi di finale come secondi del girone D.

Le occasioni migliori arrivano nel primo tempo per gli australiani, con Irvine e soprattutto Volpato, il più brillante tra i suoi, fermato in entrambe le circostanze dall’attento Gill. Il Paraguay fatica invece a rendersi pericoloso, con Enciso spesso isolato contro la retroguardia avversaria.

La gara si anima soltanto negli ultimi minuti. Bos sfiora il gol con una conclusione che termina di poco a lato, mentre sul fronte opposto Mauricio spreca una clamorosa occasione davanti a Beach. Il pareggio resiste fino al triplice fischio: l’Australia festeggia il passaggio del turno e attende di conoscere la propria avversaria, mentre il Paraguay, forte dei quattro punti conquistati, resta in attesa dell’aritmetica qualificazione tra le migliori terze, traguardo che riporterebbe i sudamericani nella fase a eliminazione diretta del Mondiale per la prima volta dal 2010.

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Redazione

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