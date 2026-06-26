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Como

Nico Paz resta al Como: investimento da 60 mln per il talento argentino

Il club lariano punta con decisione sul classe 2004, mentre il Real Madrid mantiene una percentuale sulla futura rivendita.

Giu 26, 20261 Lettura
Nico Paz of Calcio Como look on during the Italian Serie A football match between Calcio Como and Genoa CFC on 15 of September 2025 at the Giuseppe Senigallia stadium in Como, Italy

Il futuro di Nico Paz sarà ancora in maglia Como. Dopo l’attivazione della clausola di recompra da parte del Real Madrid, fissata a 9 milioni di euro, il club lombardo avrebbe deciso di riportare immediatamente il fantasista argentino sul Lago di Como, investendo una cifra complessiva di 60 milioni di euro. Un’operazione che confermerebbe la volontà della società di continuare a costruire il progetto tecnico attorno al talento classe 2004.

Il piano del Como per Nico Paz

Secondo quanto riportato in esclusiva da Fabrizio Romano, il Como avrebbe scelto di compiere un importante sforzo economico pur di trattenere il centrocampista offensivo argentino, considerato uno dei pilastri del presente e del futuro della squadra. L’operazione arriverebbe dopo la decisione del Real Madrid di esercitare il diritto di recompra previsto nell’accordo siglato la scorsa estate.

La soluzione individuata consentirebbe così di rispettare anche la volontà del giocatore, desideroso di proseguire la propria esperienza in Serie A e continuare il percorso di crescita in Lombardia. Nell’intesa, inoltre, il Real Madrid avrebbe mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del classe 2004, assicurandosi un possibile ritorno economico in caso di una successiva cessione.

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Redazione

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