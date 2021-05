Pep Guardiola da record, tutti i successi del tecnico catalano

Grazie alla vittoria del Leicester all’Old Trafford contro il Manchester United, Pep Guardiola ha vinto il suo 31° titolo in carriera. Da cinque anni ai Citizens, il tecnico catalano ha conquistato la sua terza Premier League. A dimostrazione di come, al di là dei dollari dello sceicco, Guardiola sia riuscito a cambiare una squadra che per decenni ha vissuto all’ombra dei Red Devils. In attesa della finalissima di Champions del 29 maggio, in una gara tutta inglese contro il Chelsea di Thomas Tuchel, che qualche giorno fa in campionato si è imposto sul City, se dovesse vincere la Champions con i Citizens, Guardiola coronerebbe il suo sogno di centrare l’impresa con due squadre diverse.

9 CAMPIONATI VINTI

Il primo titolo nazionale è la Liga del 2009. Guardiola diventa allenatore del Barcellona all’età di 37 anni e subito cambia il calcio. Lo rivoluziona, arrivando primo addirittura a +9 dal Real Madrid. Non sarà l’unico campionato conquistato. Perché vince anche nel 2010 (Messi realizza 34 gol) e nel 2011. Ripetendosi anche in Germania, in Bundesliga. Alla guida del Bayern Monaco non si ferma mai: tre stagioni, tre campionati. E tre delusioni in Champions (sempre eliminato in semifinale). Tre trionfi anche in Inghilterra, con il Manchester City appunto (2018, 2019 e 2021)

8 TROFEI IN EUROPA

Guardiola è grande anche in Europa e nel mondo. In attesa della finalissima del 29 maggio contro il Chelsea, ha conquistato otto titoli al di fuori dei confini nazionali. Sei alla guida del Barcellona: da qui la sua voglia e la sua ambizione di centrare gli stessi traguardi con altre squadre. Riesce nell’impresa di vincere la Champions due volte: nel 2009 e nel 2011, sempre in finale contro il Manchester United. Negli stessi anni conquisterà le due Supercoppe Europee e i due Mondiali per club. Trofei vinti anche nel 2013 appena sbarcato sulla panchina del Bayern Monaco, che nel 2012 si era laureato campione d’Europa (ai rigori con il Chelsea) con in panchina Jupp Heynckes.

GLI ALTRI 14 SUCCESSI

Una scorpacciata di titoli per Guardiola tra Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Segnale dell’ottimo lavoro svolto con le sue squadre. Riesce a guidarle con grande passione in fondo a qualsiasi competizione. Così con i blaugrana colleziona altri cinque trofei: due Coppe del Re e tre Supercoppe di Spagna. È famelico anche in Bundesliga, vincendo due Coppe di Germania. Ma il meglio riesce a darlo Oltremanica. Alla guida del Manchester City gli manca solo la vittoria in Europa. Ma intanto, oltre ai campionati, ha vinto anche una Fa Cup, quattro Coppe di Lega e due Community Shield. Adesso i tifosi aspettano il salto di qualità. La prima Champions…