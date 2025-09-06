Sinner-Alcaraz, finale US Open 2025: data, orario e dove vederla in TV

L’ultimo atto degli US Open 2025 promette scintille. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritrovano faccia a faccia per il titolo sul cemento di Flushing Meadows in una sfida che vale doppio: la conquista dello Slam newyorkese e la vetta del ranking mondiale. Il numero uno del mondo, reduce dal successo in semifinale contro Felix Auger-Aliassime, arriva all’appuntamento non al 100% fisicamente ma con la consueta determinazione. Dall’altra parte della rete, Alcaraz ha superato Novak Djokovic in un match epico e sogna di tornare padrone di New York.

Data e orario della finale

La finale maschile degli US Open 2025 tra Sinner e Alcaraz è in programma domenica 7 settembre alle ore 20:00 italiane. Un orario che permetterà agli appassionati di tennis di seguire l’evento in prima serata, rendendo l’atmosfera ancora più speciale.

Dove vederla in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+ e Sky Go, piattaforme che garantiscono la copertura integrale dello Slam. Una finale così attesa sarà seguita in tutto il mondo, con milioni di telespettatori collegati.

La rivalità del futuro

Sinner e Alcaraz hanno già scritto pagine indimenticabili di questo sport e la finale di New York rappresenta un nuovo capitolo di una rivalità che potrebbe segnare un’epoca. Potenza, talento e personalità si mescolano in un duello che va ben oltre il risultato: è la fotografia del tennis che verrà. Con la posta in palio così alta, il match tra Sinner e Alcaraz è destinato a entrare nella storia degli US Open. L’Italia intera attende di vivere un’altra notte magica con il suo campione.