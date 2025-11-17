Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tennis

Sinner da leggenda: batte Alcaraz e conquista di nuovo le Atp Finals

Il tennista italiano chiude un 2025 straordinario con il bis a Torino, due Slam vinti e il secondo posto nel ranking mondiale

Nov 17, 20251 Lettura
Jannik Sinner greets the spectators after the men's singles semifinal match between Jannik Sinner of Italy and Alex De Minaur of Australia at 2025 China Open tennis tournament in Beijing, China, on September 30, 2025. Photo by Xie Han /Xinhua/ABACAPRESS.COM

Jannik Sinner scrive un’altra pagina storica del tennis italiano. A dodici mesi dal primo trionfo, l’altoatesino torna a conquistare le ATP Finals battendo in finale il rivale più temuto: Carlos Alcaraz, numero uno del mondo. Un match intenso, combattuto e spettacolare, chiuso in due set con il punteggio di 7-6(4), 7-5 dopo due ore e 15 minuti di altissimo livello. Sul cemento del Pala Alpitour di Torino, Sinner ha confermato la sua crescita continua, dimostrando ancora una volta di saper reggere la pressione dei grandi palcoscenici e di saper colpire nei momenti chiave.

Il successo alle Finals è solo l’ultima gemma di un 2025 straordinario, che ha visto Sinner vincere due titoli Slam, disputare tutte le finali dei Major e trionfare in tre tornei prestigiosi: il Masters 1000 di Parigi e gli ATP 500 di Pechino e Vienna. Tutto questo nonostante il lungo stop forzato per il caso Clostebol, che lo ha tenuto lontano dai campi per tre mesi. Un’interruzione che sembrava poter compromettere la stagione, ma che Sinner ha superato con forza mentale e determinazione, tornando più forte di prima. I numeri parlano chiaro: Sinner chiude l’anno al secondo posto del ranking ATP, con un distacco di appena 550 punti da Alcaraz, che ha però giocato più tornei.

Emozionato e acclamato dal pubblico italiano, Sinner ha voluto condividere il momento con il suo team e con i tifosi:“È incredibile, una stagione incredibile. Vincere a Torino, davanti al pubblico italiano, è fantastico. Prima del torneo non vedevo l’ora, per me è molto speciale. Senza un team non sarebbe possibile. Celebrare questo torneo dopo due mesi così intensi è incredibile. Con Carlos bisogna giocare al meglio: lui è uno dei migliori in risposta, ho servito bene nei momenti decisivi. È stata durissima, ma chiudere così la stagione significa tantissimo”.

