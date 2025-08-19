Sinner si ritira nella finale di Cincinnati: Alcaraz vince dopo 23 minuti

Jannik Sinner è stato costretto al ritiro nella finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz. L’azzurro, numero 1 del mondo, ha lasciato il campo dopo appena 23 minuti di gioco, sul punteggio di 5-0 per lo spagnolo nel primo set, a causa di un evidente malessere fisico.

“Da ieri non mi sentivo bene – ha spiegato Sinner al pubblico –. Speravo di migliorare nella notte, ma purtroppo sono peggiorato. Mi dispiace tantissimo, soprattutto per chi ha fatto sacrifici per essere qui”. Il tennista italiano ha subito tre break e non è mai stato realmente in partita, apparendo debilitato sin dai primi scambi.

Un torneo segnato da ritiri e condizioni estreme

Il Masters di Cincinnati si è confermato un torneo massacrante: otto i ritiri complessivi nel tabellone principale, compresi quelli di Frances Tiafoe, Arthur Rinderknech e Alexander Zverev, messo ko dall’umidità nella semifinale contro Alcaraz. A condizionare la tenuta degli atleti è stato il caldo opprimente dell’Ohio, con temperature e umidità al limite della sopportazione. Sinner, 24 anni, ha probabilmente pagato il conto fisico dopo una settimana complicata.

US Open a rischio?

Ora le attenzioni si spostano su Flushing Meadows, dove lunedì 26 agosto prenderà il via l’US Open 2025. Sinner è il campione in carica, ma il suo debutto è in dubbio: il numero 1 del ranking dovrebbe partecipare già domani a un torneo-esibizione di doppio misto, ma la sua presenza è tutta da confermare.

Paolini sconfitta da Swiatek nella finale WTA 1000 di Cincinnati

Jasmine Paolini si ferma in finale al WTA 1000 di Cincinnati. L’azzurra, numero 9 del mondo e settima testa di serie, si è arresa alla polacca Iga Swiatek, che ha prevalso con il punteggio di 7-5, 6-4 in un’ora e 50 minuti di gioco. Per Swiatek, numero 3 del ranking WTA, si tratta del 24° titolo in carriera e dell’undicesimo in un WTA 1000. Un successo importante che interrompe un digiuno nella categoria che durava dagli Internazionali d’Italia 2024. Nella storia della WTA, solo Serena Williams ha fatto meglio, con 13 titoli 1000.