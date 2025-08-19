Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Tennis

Sinner si ritira nella finale di Cincinnati: Alcaraz vince dopo 23 minuti

Il numero 1 del mondo costretto al forfait per un malessere: "Non riesco a muovermi, mi dispiace per il pubblico". Swiatek torna a vincere un WTA 1000 dopo oltre un anno

Ago 19, 20251 Lettura
Di Hameltion - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=152409827

Jannik Sinner è stato costretto al ritiro nella finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz. L’azzurro, numero 1 del mondo, ha lasciato il campo dopo appena 23 minuti di gioco, sul punteggio di 5-0 per lo spagnolo nel primo set, a causa di un evidente malessere fisico.

“Da ieri non mi sentivo bene – ha spiegato Sinner al pubblico –. Speravo di migliorare nella notte, ma purtroppo sono peggiorato. Mi dispiace tantissimo, soprattutto per chi ha fatto sacrifici per essere qui”. Il tennista italiano ha subito tre break e non è mai stato realmente in partita, apparendo debilitato sin dai primi scambi.

Un torneo segnato da ritiri e condizioni estreme

Il Masters di Cincinnati si è confermato un torneo massacrante: otto i ritiri complessivi nel tabellone principale, compresi quelli di Frances Tiafoe, Arthur Rinderknech e Alexander Zverev, messo ko dall’umidità nella semifinale contro Alcaraz. A condizionare la tenuta degli atleti è stato il caldo opprimente dell’Ohio, con temperature e umidità al limite della sopportazione. Sinner, 24 anni, ha probabilmente pagato il conto fisico dopo una settimana complicata.

US Open a rischio?

Ora le attenzioni si spostano su Flushing Meadows, dove lunedì 26 agosto prenderà il via l’US Open 2025. Sinner è il campione in carica, ma il suo debutto è in dubbio: il numero 1 del ranking dovrebbe partecipare già domani a un torneo-esibizione di doppio misto, ma la sua presenza è tutta da confermare.

Paolini sconfitta da Swiatek nella finale WTA 1000 di Cincinnati

Jasmine Paolini si ferma in finale al WTA 1000 di Cincinnati.  L’azzurra, numero 9 del mondo e settima testa di serie, si è arresa alla polacca Iga Swiatek, che ha prevalso con il punteggio di 7-5, 6-4 in un’ora e 50 minuti di gioco. Per Swiatek, numero 3 del ranking WTA, si tratta del 24° titolo in carriera e dell’undicesimo in un WTA 1000. Un successo importante che interrompe un digiuno nella categoria che durava dagli Internazionali d’Italia 2024. Nella storia della WTA, solo Serena Williams ha fatto meglio, con 13 titoli 1000.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Jannik Sinner scrive la storia: primo italiano a vincere Wimbledon

Lug 13, 2025

Dove vedere la finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz

Lug 13, 2025

Wimbledon 2025: cosa c’è da sapere sullo Slam più iconico dell’anno

Lug 1, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.