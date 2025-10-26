Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tennis

Sinner trionfa a Vienna: battuto Zverev in tre set

L’azzurro conquista il titolo Atp 500 dopo una battaglia di due ore e mezza. È il quarto successo stagionale e il secondo a Vienna per il numero 2 del mondo

Ott 26, 20251 Lettura
Jannik Sinner greets the spectators after the men's singles semifinal match between Jannik Sinner of Italy and Alex De Minaur of Australia at 2025 China Open tennis tournament in Beijing, China, on September 30, 2025. Photo by Xie Han /Xinhua/ABACAPRESS.COM

Jannik Sinner scrive un’altra pagina importante della sua carriera conquistando l’Erste Bank Open 2025, prestigioso torneo Atp 500 disputato sui campi in duro indoor di Vienna. In una finale di altissimo livello, il numero 2 del mondo ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev, attuale numero 3 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 al termine di una battaglia durata circa due ore e mezza.

Per Sinner si tratta del 22° titolo in carriera nel circuito maggiore, su un totale di 31 finali disputate, e del quarto trofeo conquistato nel 2025. Il trionfo di Vienna ha anche un valore simbolico: è infatti il secondo successo all’Erste Bank Open, dopo quello ottenuto nel 2023, confermando così uno speciale feeling con la capitale austriaca.

Dopo aver perso il primo set 3-6, Sinner ha reagito con determinazione, imponendosi 6-3 nel secondo e strappando il servizio decisivo nel finale del terzo set, chiuso 7-5. La vittoria conferma l’ottimo stato di forma del tennista altoatesino, che si prepara ora con fiducia agli ultimi appuntamenti della stagione.

